حساب فاركو يودع محمود جهاد بهذه الطريقة بعد انتقاله للزمالك

ودع نادي فاركو اللاعب محمود جهاد، بعد انتقاله لنادي الزمالك ل4 مواسم ونصف، في صفقة من المقرر أن يعلن عنها الأبيض اليوم عقب لقاء بيراميدز.

وشاركت الصفحة الرسمية لنادي فاركو، منشورا، كتبت فيه: “العلاج السحري من فخر الإسكندرية لملوك أفريقيا والأكثر تتويجا في القرن العشرين، شكرا محمود جهاد”.

قيد ثنائي صفقات الزمالك الجديدة



ووقع محمود جهاد لاعب وسط فاركو على عقود الانتقال لنادي الزمالك لمدة أربعة مواسم ونصف بعد الاتفاق مع ناديه على كافة التفاصيل.

ومن المقرر أن يتم تقديم الثنائي والإعلان الرسمي عن الصفقة عقب مباراة بيراميدز المقبلة المقرر لها اليوم الجمعة في الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

أنهى مسؤولو نادي الزمالك إجراءات قيد أحمد حسام مدافع الفريق الجديد ومحمود جهاد لاعب الوسط في القائمتين المحلية والأفريقية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وكان أحمد حسام وقع على عقود انتقاله لنادي الزمالك لمدة أربعة مواسم ونصف قادماً من الجونة ليكون أولى صفقات الأبيض الشتوية بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة.