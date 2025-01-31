سموتريتش: إسرائيل ستعود للحرب في غزة بعد انتهاء المرحلة الأولى لصفقة الرهائن

أكد وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتشدد، بتسلئيل سموتريتش أن إسرائيل ستعود للحرب في غزة بعد انتهاء المرحلة الأولى لصفقة الرهائن في بداية مارس.

وذكر سموتريتش في تصريحات له قائلا: سأطيح بحكومة نتنياهو إذا تضمنت المرحلة الثانية لصفقة الرهائن إنهاء الحرب دون تحقيق أهدافها.

وفي وقت سابق ، أعلن المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، استشهاد قائد هيئة أركان كتائب القسام محمد الضيف.

وقال أبو عبيدة في بيان إن أبو الضيف استشهد، إلى جانب و6 قياديين آخرين، من كتائب القسام، وهم مروان عيسى ورائد ثابت ورافع سلامة أيمن نوفل وغازي أبو طماع.

يأتي ذلك بعد أسابيع قليلة من إقرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والذي دخل حيز التنفيذ في التاسع عشر من يناير الجاري، وبدأت بعد ذلك حماس وإسرائيل في إتمام صفقة تبادل الأسرى.

وتعرض قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 حتى يناير 2025 لعدوان إسرائيلي غاشم تسبب في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين.