“حريتي أهم من أي حاجة” .. نانسي عجرم تحسم جدل طلاقها من فادي الهاشم

انتشرت خلال الأيام الماضية شائعات حول انفصال الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن زوجها الطبيب فادي الهاشم، مما أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.



https://www.youtube.com/shorts/amfLLcIgE8g

وردّت نانسي على هذه الأنباء خلال مقابلة لها مع قناة MTV، مشيرةً إلى أن الجمهور أصبح مهووسًا بأخبار الزواج والطلاق وكأنها قضايا أساسية في المجتمع.

وأكدت نانسي أنها تضع حريتها واستقلالها فوق كل اعتبار، مشددةً على أن أي ظروف أو شائعات لن تؤثر على كيانها أو تكسرها. وجاء ردها ليضع حدًا للتكهنات، دون تأكيد أو نفي صريح لما يتردد حول حياتها الشخصية.



من جانبه، كتب فادي الهاشم منشورًا مطولًا عبر حسابه على إنستجرام، أشار فيه بشكل غير مباشر إلى استمرار زواجه من نانسي، إذ وصفها في بداية حديثه بـ”زوجتي”.



كما أكد أن معظم تعليقات الجمهور إيجابية وتعكس وعيهم، بينما انتقد القلة التي تروج الأكاذيب وتغذي الكراهية، داعيًا إلى التعامل معهم بالتعاطف بدلًا من الرد العدائي.



ورغم تصريحات الثنائي، لا تزال الشائعات مستمرة، وسط ترقب الجمهور لأي تأكيد أو نفي رسمي أكثر وضوحًا من الطرفين.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

https://www.youtube.com/shorts/amfLLcIgE8g