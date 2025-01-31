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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شاهد.. لقطة طريفة بين كولر وأفشة في مران الأهلي

كولر و افشة
كولر و افشة
محمد بدران
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شهد مران الأهلي الذي أقيم اليوم الجمعة لقطة طريفة بين مارسيل كولر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء ومحمد مجدي أفشة لاعب الفريق. 

وقبل انطلاق المران، قام أفشة بالتخفي خلف بوابة ملعب مختار التتش ليفاجئ مارسيل كولر فوز دخوله، كنوع من المزاح. 

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه ظهر اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة ‏مودرن سبورت التي تجمع الفريقين مساء الأحد القادم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

موعد مباراة الأهلي أمام مودرن سبورت فى الدوري

تقام مباراة الأهلى أمام مودرن سبورت فى السابعة مساء الأحد المقبل على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة ببطولة الدوري المصري.

القناة الناقلة للمباراة

تذيع قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى ومودرن سبورت بالدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 فى تاريخه.

الدوري المصري الممتاز كولر افشة مران الاهلي

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