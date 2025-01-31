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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بـ 240 ألف جنيه .. أشهر سيارة اعتمادية موديل 2015

جيلي امجراند
جيلي امجراند
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تمكنت السيارة جيلي امجراند من تحقيق شعبية كبيرة في السوق المصري للسيارات المستعملة، نسبة إلى أسعارها المناسبة إلى حد كبير، بالاضافة إلى الأداء الإعتمادي، إلى جانب توافر قطع الغيار الخاصة بها وسهولة الصيانة أيضا.

وظهرت السيارة جيلي امجراند موديل 2015 بحالة الفبريكا من الداخل، إلى جانب بعض الأجزاء الخارجية، وبسعر يبلغ 240 ألف جنيه، وبالطبع ننصح بإجراء عملية الفحص الفني الشامل قبل عملية الشراء، مع مراجعة متوسط سعر السيارة في سوق المستعمل.

جيلي امجراند 2015

وتنتمي السيارة جيلي امجراند إلى فئة السيدان ذات الطابع العائلي، حيث تضم 5 مقاعد داخلية، بالاضافة إلى حقيبة تخزين مناسبة، بينما تقدر أبعادها الخارجية بحوالي 4.350 مم للطول الكلي، و1.760 مم للعرض، وبارتفاع يقدر بـ 1.480 مم، وقاعدة عجلات بطول 2.550 مم.

جيلي امجراند 2015

الأداء الفني لمحرك جيلي امجراند 2015

 

زودت السيارة جيلي امجراند بناقل سرعات يدوي مانويال 5 غيار، مع محرك رباعي الاسطوانات، يضخ قوة قدرها 107 حصانا، و140 نيوتن متر من عزم الدوران، إلى جانب الاعتماد على تقنية الدفع الأمامي للعجلات.

جيلي امجراند 2015

تجهيزات السيارة جيلي امجراند 

تضم السيارة جيلي امجراند جنوط بمظهر عصري، وسائد هوائية أمامية بعدد 2 AIRBAGS، مرايات جانبية ذات تحكم كهربائي، نظام صوتي ترفيهي CD وراديو، ومدخل USB وAUX، بالاضافة إلى مكيف هواء يدوي.

جيلي امجراند 2015

وتأتي السيارة جيلي امجراند بمصابيح هالوجين، وشبكة أمامية باللون الأسود مع تطعيمات من الكروم ذات فتحات تهوية عرضية، وتقدم السيارة بواجهة أمامية تعتمد على مصابيح حادة الشكل، وحساسات ركن، فرامل ABS.

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