قرارات عاجلة من رابطة الأندية بعد أحداث مباراة الاسماعيلي وطلائع الجيش

قررت رابطة الاندية المصرية المحترفة وبناءا على اللقطات التلفزيونية وتقريري حكم ومراقب مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش، ووفقا لنص المادة (٥٧) من لائحة المسابقة بإحالة كلا رئيس مجلس ادارة وعضو مجلس ادارة النادي الإسماعيلي إلى لجنة الانضباط على أن تصدر العقوبات والمخالفات الخاصة بأحداث مباريات الجولة وفقا لما هو متبع بعد ٤٨ ساعة من انتهاء الجولة.

جاء ذلك بناء على الاحداث المؤسفة التي شهدتها مباراة الإسماعيلي مع طلائع الجيش في الجولة الحادية عشر من مسابقة دوري نايل.

وأكدت الرابطة أنها لن تتهاون في اتخاذ القرارات التي تضمن سير المسابقة بالشكل الأمثل لضمان فرض الانضباط في المسابقات التي تنظمها.