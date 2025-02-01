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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

1000 جنيه.. WE تفاجئ الملايين بهذا القرار| إيه الحكاية؟

1000 جنيه.. WE تفاجئ الملايين بهذا القرار| إيه الحكاية؟
1000 جنيه.. WE تفاجئ الملايين بهذا القرار| إيه الحكاية؟
عبد العزيز جمال
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 أعلنت المصرية للاتصالات WE عن عرض جديد على أجهزة الراوتر المحمولة، يتيح للعملاء فرصة الاستمتاع بخصومات تصل إلى 50% بقيمة 1000 جنيه على مجموعة من الأجهزة المتطورة التي توفر اتصالًا سريعًا ومستقرًا سواء داخل المنزل أو أثناء التنقل، في إطار سعيها لتقديم خصومات وعروض وحلول اتصال حديثة تلبي احتياجات المستخدمين.

وكشفت المصرية للاتصالات WE ،ـ عبر موقعها الرسمي وقنوات اتصالاها المختلفة على السوشيال ميديا، أن العرض متاح لفترة محدودة، وهو فرصة مثالية لمن يبحثون عن أجهزة راوتر عالية الجودة بأسعار تنافسية تتيح لهم البقاء على اتصال بالإنترنت في أي وقت وأي مكان.

أسعار أقل 50 %

تضمن المصرية للاتصالات من خلال هذا العرض تقديم أحدث أجهزة الراوتر المحمولة بأسعار غير مسبوقة، مما يمنح المستخدمين تجربة إنترنت سريعة وموثوقة مع توفير مالي كبير، تشمل قائمة الأجهزة المتاحة ضمن العرض ما يلي:

1000 جنيه.. WE تفاجئ الملايين بهذا القرار| إيه الحكاية؟

أجهزة WE AIR بتقنيات CAT4 وCAT6

WE AIR ZTE- CAT4 Router MF293N

  • السعر الأصلي: 1700 جنيه
  • السعر بعد الخصم: 850 جنيه

WE AIR HUAWEI B320-923- CAT4

  • السعر الأصلي: 1700 جنيه
  • السعر بعد الخصم: 850 جنيه

WE AIR ZTE- CAT6 Router MF296R

  • السعر الأصلي: 2000 جنيه
  • السعر بعد الخصم: 1000 جنيه

أجهزة MiFi المحمولة من ZTE

MiFi ZTE- CAT4 Wingle MF79U

  • السعر الأصلي: 1270 جنيه
  • السعر بعد الخصم: 1000 جنيه

MiFi ZTE CAT4 MiFi MF927

  • السعر الأصلي: 1400 جنيه
  • السعر بعد الخصم: 1100 جنيه

MiFi ZTE CAT4 MiFi MF937

  • السعر الأصلي: 1400 جنيه
  • السعر بعد الخصم: 1100 جنيه

MiFi ZTE CAT6 MiFi MF971R

  • السعر الأصلي: 2800 جنيه
  • السعر بعد الخصم: 2200 جنيه
1000 جنيه.. WE تفاجئ الملايين بهذا القرار| إيه الحكاية؟

كيف يمكنك الاستفادة من العرض؟

للاستفادة من هذه التخفيضات الحصرية التي تقدمها المصرية للاتصالات، يجب اتباع الخطوات التالية:

  1. شراء خط داتا مع الجهاز وتفعيله لضمان الحصول على السعر المخفض.
  2. شحن الباقة بعد تفعيل الجهاز لضمان عمل الخدمة بكفاءة.
  3. في حال شراء الجهاز دون خط داتا، سيتم احتساب السعر الأساسي دون خصم.

 أجهزة الراوتر من المصرية للاتصالات

  • سرعات اتصال عالية: توفر الأجهزة أداءً متميزًا يناسب جميع احتياجات التصفح، الألعاب الإلكترونية، والبث المباشر.
  •  سهولة النقل والاستخدام: تصميم محمول وخفيف الوزن يتيح لك الاستمتاع بالإنترنت في أي مكان، سواء كنت في المنزل أو في الخارج.
  •  اتصال متعدد: الأجهزة تدعم توصيل أكثر من جهاز في الوقت نفسه دون التأثير على سرعة الإنترنت.
  •  تقنيات متطورة: بعض الأجهزة تأتي بتقنيات CAT6 التي تضمن سرعات أعلى واستقرارًا أكبر للاتصال.

هذه الخصومات متاحة لفترة محدودة فقط، مما يجعلها فرصة مثالية لمن يرغبون في اقتناء جهاز راوتر محمول بسعر أقل وجودة عالية، إذا كنت بحاجة إلى إنترنت سريع ومستقر أينما كنت، فلا تتردد في اقتناص هذا العرض قبل انتهائه

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