قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العثور على الصندوق الأسود لـ"مروحية واشنطن المنكوبة"
إسماعيل يوسف: مجلس الزمالك فيه انقسامات وقرارات غلط بتتاخد
وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع نظيره السعودي مساراً مستقبلياً في غزة
حاجة تضايق وتنقط بجد.. عمرو أديب: عاوزين نعرف الأهلي بيجيب الفلوس منين
قرار عاجل من النيابة ضد نجل الفنان عبدالعزيز مخيون .. ما السبب؟
فصله من العمل فتخلص من حياته.. موظف يترك رسالة مؤثرة لظالمه| تفاصيل
إدارة النادي استجابت فى آخر لحظة.. كواليس معسكر الزمالك قبل مباراة بيراميدز
تخفيضات تصل إلى 40%.. بشرى سارة من الداخلية للمواطنين
موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل إقامة جبرية لـ هنا الزاهد
الكمون والزنجبيل الأبرز.. توابل طبيعية تحارب السكر وتقوي قلبك
نيويورك تايمز: إدارة ترامب تبحث إرسال 24 ألف بندقية هجومية لإسرائيل
صفقة من العيار الثقيل على ردار الأهلي ..إبراهيم فايق يكشف التفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أمور ينبغي مراعاتها عند الدخول في المناظرات.. تعرف عليها

المناظرة
المناظرة
محمد شحتة
×

أكد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن المسلم عند الدخول في المناظرة؛ يجب أن يعلم أنه وسيلة لنقل كلام الله إلى الناس، وليس كفيلاً عليهم ولا حفيظاً عليهم ولا وكيلاً عليهم وليس عليهم بمسيطر.

آداب المناظرة

أضاف علي جمعة، في منشور  عن آداب المناظرة، أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، وليست قوة الجدال أو فصاحة القول هي التي تهدي القلوب، بل هو فضل من الله وهداية منه. كما أن من استحوذ عليه الهوى لا يستطيع الرد حتى على الحجج البسيطة.

وتابع: الدعوة لا تنجح بمجرد مهارة الخطاب أو اللباقة بل بالإخلاص وإنكار الذات. ما يخرج من القلب يصل إلى القلب، وما يخرج من اللسان يصل فقط إلى الأذن.

وأشار إلى ضرورة ضرب الأمثلة المتعددة لتناسب اختلاف العقول ومستويات الإدراك، وهذا أسلوب قرآني لتعليم البشر.

وذكر علي جمعة، قصة الرجل الذي مر على القرية الخاوية وحدث له ما حدث ، تُظهر قدرة الله على البعث بعد الموت، وهو ما يؤكد الإيمان بالنشأة الثانية كما كانت النشأة الأولى.

ضوابط المناظرات الدينية

كشف الحسن البخاري، الباحث في شئون الرد على الإلحاد والتطرف، عن ضوابط إقامة المناظرات في الأمور الدينية.

وقال الحسن البخاري، في فيديو لـ"صدى البلد"، إن المناظرة كي تكون نافعة ومفيدة، تحتاج لأن تكون بين شخصين على دراية بالموضوع قيد النقاش.

وأضاف أن المناظرة لا يصح أن يكون بين متخصص وآخر جاهل، فلابد أن تكون متكافئة الطرفين، ويكون الطرفان على دراية من العلم والاحترام المتبادل، حتى لا تتحول إلى مشاجرة وعنف وتجاوز في الكلام.

وأشار إلى أن المناظرة العلمية، تتم عن طريقة عرض الحجج العلمية والأدلة في الردود، فهي ليست مسرحية بهلوانية، أو التشكيك في الطرف الآخر.

وذكر أن المناظرة كي تكون مفيدة، ومحققة لأهدافها، تحتاج إلى أن يكون كل طرف من الأطراف، باحثا عن الحق والحقيقة، ولديه استعداد أنه لو تبين له الحق من الطرف الآخر، يعترف به ويأخذه ويقره.

كما يتطلب أن يكون الجمهور من أهل التخصص، لأنهم هم الذين سيقومون أدلة الطرفين.

علي جمعة الخطاب المناظرة ضوابط المناظرات الدينية آداب المناظرة ضوابط المناظرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل يتم تأجيل التيرم الثاني في المدارس ؟ .. التعليم تجيب

تجمع دول بريكس

روسيا ترد على تهديدات ترامب لـ دول الـ«بريكس»

1000 جنيه.. المصرية للاتصالات تفاجئ ملايين العملاء

1000 جنيه.. المصرية للاتصالات تفاجئ ملايين العملاء

ترامب

عزل ترامب .. 100 ألف توقيع للإطاحة بالرئيس الامريكي بعد 10 ايام من تنصيبه

بشرى سارة للملايين من أصحاب المعاشات.. قرار جديد والتنفيذ خلال ساعات

بشرى سارة للملايين من أصحاب المعاشات.. قرار جديد والتنفيذ خلال ساعات

نتيجة الصف الثالث الإعدادي

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة برقم الجلوس | تظهر خلال ساعات

أسد يفترس عامل داخل حديقة حيوان الفيوم.. تفاصيل

أسد يفترس عاملًا في حديقة حيوان الفيوم .. تفاصيل

طقس

تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجيء في طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

يحيى الدرع

يحيى الدرع: نحلم بكأس العالم لكرة اليد وميدلية أولمبية لمصر

صورة هنا الزاهد وماثيو ماكونهي

أوفر أوي.. هنا الزاهد تروي حكاية صورتها المثيرة للجدل مع ماثيو ماكونهي

محمد صبحى

لا تلتزم بالمعاهدات الدولية .. محمد صبحى: القوى العظمى في العالم ظالمة

بالصور

الكمون والزنجبيل الأبرز.. توابل طبيعية تحارب السكر وتقوي قلبك

تعرف على التوابل الطبيعية التي تحارب السكر وتقوي قلبك
تعرف على التوابل الطبيعية التي تحارب السكر وتقوي قلبك
تعرف على التوابل الطبيعية التي تحارب السكر وتقوي قلبك

إطلالة جريئة ومميزة.. أحدث ظهور لـ ميرنا جميل والجمهور يغازلها | شاهد

إطلالة جريئة ومميزة: أحدث ظهور لـ ميرنا جميل والجمهور يغازلها (صور)
إطلالة جريئة ومميزة: أحدث ظهور لـ ميرنا جميل والجمهور يغازلها (صور)
إطلالة جريئة ومميزة: أحدث ظهور لـ ميرنا جميل والجمهور يغازلها (صور)

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 1 فبراير 2025 مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 1 فبراير 2025 مهنيا وعاطفيا وصحيا
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 1 فبراير 2025 مهنيا وعاطفيا وصحيا
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 1 فبراير 2025 مهنيا وعاطفيا وصحيا

برج الحمل حظك اليوم السبت 1 فبراير 2025..كن صريحًا دائمًا

برج الحمل
برج الحمل
برج الحمل

فيديو

العاصفة الشمسية

حقيقة العاصفة الشمسية اللي الناس خايفة منها.. هل فعلا هتأثر علينا؟

الزمالك

صفقات جديدة في الطريق .. الزمالك يرد على المارد الأحمر

امح الدولى

مرض أمح الدولي يهز قلوب الأهلاوية وأسرته توضح حقيقتة

حسين فهمي

واحدة بالغلط.. حسين فهمي يكشف عن عدد زيجاته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الأم

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: تصريحات ترامب عن قناة بنما وتهجير الفلسطينيين.. ما وراءها !

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمى يكتب: رسائل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قراءة في عقل ترامب

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صندوق رعاية المبتكرين ودعم الاقتصاد الوطني

المزيد