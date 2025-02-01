قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إغلاق شارع محمد مظهر بالزمالك لهذا السبب
لا يعطي ظهره لفريق.. إبراهيم فايق يوجه رسالة لجمهور الزمالك
بعد اعتقاله في اللاذقية .. من هو عاطف نجيب ابن خالة بشار الأسد؟
مناظر خلابة .. مغامرة في أعلي قمة جبلية بمصر
اغتنمها في شعبان.. هذه الصلاة تكفي همك وتغفر ذنبك وتُحصنك من كل مكروه
مسؤول أمريكي يكشف موعد لقاء ترامب ونتنياهو في واشنطن
السيطرة على حريق داخل محطة بنزين بمرسى علم
مفاجأة .. إخلاء سبيل الموقوفين في قضية مقـ.ـتل سلوان موميكا
بتعريفات جديدة .. ترامب يهدد بتأجيج التوترات بين واشنطن وبروكسل | تقرير
اجتماع عربي في القاهرة بشأن غزة والأونروا غدا
وزير الخارجية يؤكد دعم مصر الكامل لتحقيق الاستقرار في لبنان
أهلي جدة السعودي يعلن تعاقده مع الجناح البرازيلي جالينو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مشروع قانون الضمان الاجتماعي.. تفاصيل وآليات تنفيذ الدعم النقدي

مجلس النواب
مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان
×

نصت المادة 15 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، على تحديد قيمة الدعم ومراجعته.

وتنص المادة على أنه يُحدد الحدان الأدنى والأقصى للدعم النقدي الشهري بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض كلٍّ من الوزير المختص ووزير المالية. كما تتم مراجعة قيمة الدعم كل ثلاث سنوات، وذلك بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة السابقة، وفقًا للمعايير والإجراءات التي ستحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

آلية صرف الدعم النقدي

  • يتم صرف الدعم النقدي من خلال بطاقة ذكية مخصصة لهذا الغرض.
  • يتحمل المستفيد 1% من قيمة الدعم كمقابل لخدمة ميكنة المنظومة وتحديثها دورياً.
  • في حالة فقدان البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، والتي يتم خصمها من قيمة الدعم.
  • يجوز الاستثناء من الصرف عبر البطاقة الذكية في بعض الحالات التي يحددها الوزير المختص بقرار رسمي.
  • تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط إصدار البطاقة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.

متابعة الاستفادة من الدعم وإيقافه

نص مشروع القانون على أنه إذا تخلف المستفيد عن صرف الدعم لمدة شهرين متتاليين، يتم إخطار الوحدة المختصة خلال 15 يومًا لدراسة الحالة ميدانيًا ومعرفة أسباب عدم الصرف.

وخلال 15 يومًا أخرى، تقوم الوحدة المختصة بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة لتحديد ما إذا كان يجب إيقاف الصرف أم لا.

يحق للمستفيد التظلم خلال 60 يومًا من قرار الإيقاف عبر المديرية المختصة، التي تنظر في رفع الإيقاف أو رفض التظلم.

إذا لم يتم صرف الدعم خلال 6 أشهر من تاريخ استحقاقه، يسقط الحق فيه، إلا إذا تم تقديم عذر مقبول للجهة الإدارية، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

الدعم النقدي مشروع قانون الضمان الاجتماعي قانون الضمان الاجتماعي مشروع قانون الضمان قانون الضمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل يتم تأجيل التيرم الثاني في المدارس ؟ .. التعليم تجيب

تجمع دول بريكس

روسيا ترد على تهديدات ترامب لـ دول الـ«بريكس»

1000 جنيه.. المصرية للاتصالات تفاجئ ملايين العملاء

1000 جنيه.. المصرية للاتصالات تفاجئ ملايين العملاء

ترامب

عزل ترامب .. 100 ألف توقيع للإطاحة بالرئيس الامريكي بعد 10 ايام من تنصيبه

بشرى سارة للملايين من أصحاب المعاشات.. قرار جديد والتنفيذ خلال ساعات

بشرى سارة للملايين من أصحاب المعاشات.. قرار جديد والتنفيذ خلال ساعات

أسد يفترس عامل داخل حديقة حيوان الفيوم.. تفاصيل

أسد يفترس عاملًا في حديقة حيوان الفيوم .. تفاصيل

نتيجة الصف الثالث الإعدادي

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة برقم الجلوس | تظهر خلال ساعات

طقس

تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجيء في طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

الدكتور إبراهيم الهدهد

إبراهيم الهدهد: الجهر بالمعصية من أخطر أنواع الفساد

معنى الإلحاد في أسماء الله

معنى الإلحاد في أسماء الله .. عالم أزهري يجيب

مصحف

رد قوي من رئيس جامعة الأزهر على كل من ينكر وجود الله

بالصور

إطلالة جريئة ومميزة.. أحدث ظهور لـ ميرنا جميل والجمهور يغازلها | شاهد

إطلالة جريئة ومميزة: أحدث ظهور لـ ميرنا جميل والجمهور يغازلها (صور)
إطلالة جريئة ومميزة: أحدث ظهور لـ ميرنا جميل والجمهور يغازلها (صور)
إطلالة جريئة ومميزة: أحدث ظهور لـ ميرنا جميل والجمهور يغازلها (صور)

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 1 فبراير 2025 مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 1 فبراير 2025 مهنيا وعاطفيا وصحيا
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 1 فبراير 2025 مهنيا وعاطفيا وصحيا
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 1 فبراير 2025 مهنيا وعاطفيا وصحيا

برج الحمل حظك اليوم السبت 1 فبراير 2025..كن صريحًا دائمًا

برج الحمل
برج الحمل
برج الحمل

برج الثور حظك اليوم السبت 1 فبراير 2025.. اهتم بمشاعره بصدق

برج الثور حظك اليوم السبت 1 فبراير 2025..اهتم بمشاعره بصدق
برج الثور حظك اليوم السبت 1 فبراير 2025..اهتم بمشاعره بصدق
برج الثور حظك اليوم السبت 1 فبراير 2025..اهتم بمشاعره بصدق

فيديو

العاصفة الشمسية

حقيقة العاصفة الشمسية اللي الناس خايفة منها.. هل فعلا هتأثر علينا؟

الزمالك

صفقات جديدة في الطريق .. الزمالك يرد على المارد الأحمر

امح الدولى

مرض أمح الدولي يهز قلوب الأهلاوية وأسرته توضح حقيقتة

حسين فهمي

واحدة بالغلط.. حسين فهمي يكشف عن عدد زيجاته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الأم

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: تصريحات ترامب عن قناة بنما وتهجير الفلسطينيين.. ما وراءها !

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمى يكتب: رسائل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قراءة في عقل ترامب

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صندوق رعاية المبتكرين ودعم الاقتصاد الوطني

المزيد