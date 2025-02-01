قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء اليوم الثاني في شهر شعبان.. يبدل حالك من محروم إلى غني
رياح وأمطار على هذه الأماكن .. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة
الصليب الأحمر يتسلم الدفعة الرابعة من الأسرى الإسرائيليين بغزة
سبب وفاة مشيرة عيسى.. ومعلومات لا تعرفها عن عازفة البيانو
يورونيوز : فرنسا والاتحاد الأوروبي يخسران نفوذهما في غرب أفريقيا
15 ظاهرة فلكية مميزة في سماء فبراير.. أبرزها قمر الثلج
بدء الاستعدادات للإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى بين حماس وإسرائيل
أخبار العالم | كارثة جوية جديدة بأمريكا وتحطم طائرة في فيلادلفيا.. موعد لقاء ترامب ونتنياهو ..من هو عاطف نجيب ابن خالة بشار الأسد؟
أفضل سورة تقرأ في شعبان كل صباح.. تفتح لك أبواب الرزق الواسع
أسامه نبيه: 5 لاعبين سيرحلون من الزمالك مع زيزو
النحس يلاحقهم.. أبراج تعيش تحت تأثير سوء الحظ في فبراير 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

القانون ينظم حالات صرف الدعم النقدي حالة وفاة المستفيد.. تفاصيل

مجلس النواب
مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان
×

نظمت مادة 18 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، التعامل مع حالات الوفاة وتأثيرها على استحقاق الدعم.

ونصت على أنه في حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة، يتوجب على ذوي الشأن إبلاغ الوحدة المختصة التابعة لمحل الإقامة. بناءً على ذلك، تقوم الوحدة بإعادة دراسة الحالة ميدانيًا لتقييم استحقاق الأسرة واستمرار الصرف أو تحويلها إلى فئة أخرى خاضعة للقانون، أو إيقاف الدعم إن لزم الأمر. كما أنه إذا كان الاستحقاق فرديًا، يتم إيقاف تحويل الدعم فورًا، ولا يجوز تحويله إلى فرد آخر.

ونص مشروع القانون الذي حصل على موافقة نهائية من مجلس النواب، في حالة وجود ورثة للمستفيد المتوفى، تؤول إليهم المبالغ المستحقة. وإذا لم يكن له أسرة، تؤول المبالغ إلى صندوق الضمان الاجتماعي.


ونصت مادة 19 على عدم جواز التنازل أو الحجز على الدعم، إذ لا يجوز التنازل عن الدعم النقدي للغير تحت أي ظرف.

ولا يمكن الحجز عليه بأي مسمى قانوني، لضمان وصوله مباشرة إلى المستفيدين الفعليين.

يتوجب على المستفيد تقديم بيان محدث عن حالته الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية قبل نهاية شهر فبراير من كل عام، من خلال النموذج المخصص لذلك.

في حالة عدم تقديم البيان في الموعد المحدد، يتم إيقاف الدعم مؤقتًا لمدة أقصاها شهران لحين استكمال البيانات المطلوبة.

إذا استمر الامتناع عن تقديم البيان، يتم إيقاف الدعم نهائيًا.


في حال إيقاف الدعم النقدي لأي سبب، يحق للمستفيد أو الأسرة المستفيدة التقدم بطلب جديد للحصول عليه مجددًا، بذات الشروط والإجراءات المعتمدة لأول مرة، شريطة زوال سبب الإيقاف.

مادة 22: الربط بين الدعم النقدي والدعم السلعي
يحق للمستفيدين من الدعم النقدي الحصول على بطاقة تموين الدعم السلعي ودعم الخبز، وفقًا للإجراءات التي يحددها الوزير المعني بشؤون التموين والتجارة الداخلية.

إعفاءات تعليمية لأبناء الأسر المستفيدة من الدعم

يُعفى أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدي من:

المصروفات الدراسية.

رسوم مجموعات التقوية المدرسية.

المصروفات الجامعية بالجامعات الحكومية.

يستفيد هؤلاء الطلاب من إعفاءات إضافية تقررها الجهات المعنية بالتعليم، بما في ذلك معينات مساعدة أو تعويضية لذوي الإعاقة، لدعم استكمالهم للتعليم دون عوائق.


توفير خدمات إضافية للمستفيدين

يحق للمستفيدين من الدعم النقدي الحصول على خدمات مجانية أو مدعومة من الجهات الحكومية، ووزارة المالية، والمؤسسات الأهلية، والقطاع الخاص.

يُمنح هؤلاء الأولوية في الحصول على خدمات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، وفقًا لتقييم استحقاقهم وتوافر شروط تلقي الخدمة.
 

الدعم النقدي الضمان الاجتماعي مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي مشروع قانون الضمان الاجتماعي قانون الضمان الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى سارة للملايين من أصحاب المعاشات.. قرار جديد والتنفيذ خلال ساعات

بشرى سارة للملايين من أصحاب المعاشات.. قرار جديد والتنفيذ خلال ساعات

فصله من العمل فتخلص من حياته.. موظف يترك رسالة مؤثرة لظالمه.. تفاصيل

فصله من العمل فتخلص من حياته.. موظف يترك رسالة مؤثرة لظالمه| تفاصيل

أسد يفترس عامل داخل حديقة حيوان الفيوم.. تفاصيل

أسد يفترس عاملًا في حديقة حيوان الفيوم .. تفاصيل

1000 جنيه.. WE تفاجئ الملايين بهذا القرار| إيه الحكاية؟

1000 جنيه.. WE تفاجئ الملايين بهذا القرار| إيه الحكاية؟

حادث حارس أسد الفيوم

مات بين أنياب أسد الفيوم.. ماذا حدث لعم سعيد داخل حديقة الحيوان؟

لو فلوسك اتحجزت بـ ATM.. ازاي تسترجع أموالك لو حصل سحب وهمي

لو فلوسك اتحجزت في ATM.. ازاي تسترجع أموالك لو حصل سحب وهمي

الزمالك

قرار عاجل من جروس ضد لاعبي الزمالك بعد الهزيمة أمام بيراميدز

ننشر صورة عم سعيد جابر عامل حديقة الحيوان

القصة الكاملة لـ حادث أسد الفيوم.. ننشر صورة سعيد جابر عامل حديقة الحيوان

ترشيحاتنا

الدكتور إبراهيم الهدهد

إبراهيم الهدهد: الجهر بالمعصية من أخطر أنواع الفساد

معنى الإلحاد في أسماء الله

معنى الإلحاد في أسماء الله .. عالم أزهري يجيب

مصحف

رد قوي من رئيس جامعة الأزهر على كل من ينكر وجود الله

بالصور

فستان قصير .. شيماء سيف تبهر متابعيها بخسارة وزنها

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

النحس يلاحقهم.. أبراج تعيش تحت تأثير سوء الحظ في فبراير 2025

النحس يلاحقهم.. أبراج تعيش تحت تأثير سوء الحظ في فبراير 2025
النحس يلاحقهم.. أبراج تعيش تحت تأثير سوء الحظ في فبراير 2025
النحس يلاحقهم.. أبراج تعيش تحت تأثير سوء الحظ في فبراير 2025

تغيرات جوية مفاجئة وسريعة في الساعات القادمة.. نصائح لمواجهة البرد وتقلبات الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد.. تقلبات جوية مفاجئة وسريعة في الساعات القادمة!
تحذير عاجل من الأرصاد.. تقلبات جوية مفاجئة وسريعة في الساعات القادمة!
تحذير عاجل من الأرصاد.. تقلبات جوية مفاجئة وسريعة في الساعات القادمة!

تفسير حلم قراءة القرآن على جان في المنام.. وعلاقته بالحاجة للقرب من الله

تفسير حلم الجان
تفسير حلم الجان
تفسير حلم الجان

فيديو

محمد عبده

محمد عبده يتألق بحفل فنان العرب والنجوم بالسعودية | صور وفيديو

العاصفة الشمسية

حقيقة العاصفة الشمسية اللي الناس خايفة منها.. هل فعلا هتأثر علينا؟

الزمالك

صفقات جديدة في الطريق .. الزمالك يرد على المارد الأحمر

امح الدولى

مرض أمح الدولي يهز قلوب الأهلاوية وأسرته توضح حقيقتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الأم

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: تصريحات ترامب عن قناة بنما وتهجير الفلسطينيين.. ما وراءها !

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمى يكتب: رسائل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قراءة في عقل ترامب

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صندوق رعاية المبتكرين ودعم الاقتصاد الوطني

المزيد