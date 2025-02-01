قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد بداية التوقيت الصيفي 2025| كم يوما متبقيا على تقديم الساعة 60 دقيقة؟
لن ننساكم.. الأهلي يُحيي ذكرى شهداء النادي
فيديو.. القسام تحضر للإفراج عن أسير إسرائيلي ثالث
لتجنب الزحمة اصرف من الماكينات .. بدء صرف معاش شهر فبراير 2025
اختراق مثير للقلق.. واتساب تعترض حملة تجسس استهدفت المستخدمين في 20 دولة
«القدس للدراسات»: حماس تجعل مشاهد تسليم المحتجزين الإسرائيليين حدثا سياسيا وأمنيا ونفسيا وإعلاميا
للمرة الأولى.. هجوم على قوات اسرائيلية في ريف القنيطرة بسوريا
أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم السبت 1-2-2025
هل يجوز صيام شهر شعبان كاملا بنية القضاء؟.. دار الإفتاء ترد
رياح وأمطار على هذه الأماكن.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة
مصر تقف صفًا واحدًا ضد مخططات التهجير في فلسطين
بارد ليلا وشبورة مائية.. الأرصاد تحذر من طقس أول أيام فبراير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: الحشود المصرية أمام معبر رفح تؤكد أن رفض التهجير قناعة مصرية راسخة

أيمن محسب
أيمن محسب
فريدة محمد   -  
محمد الشعراوي
×

قال الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن المصريين صنعوا أمس مشهدا استثنائيا أمام معبر رفح للتأكيد علي موقف الشعب المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وذلك بعد تدفق الحشود إلى أقرب نقطة على حدودنا مع غزة للإعلان عن رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، والتأكيد على عمق الروابط التاريخية بين الشعبين، ودعم مصر الراسخ للقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن الموقف الشعبي المصري يأتي في توقيت حساس، يحمل دلالات مهمة على المستويين الشعبي والرسمي، في ظل التحديات الإقليمية التي تهدد الأمن القومي المصري، واقتراح الرئيس الامريكي دونالد ترامب نقل أهالي قطاع غزة إلى مصر والأردن.

وأضاف "محسب"، أن  تجمع الآلاف من  المصريين أمام معبر رفح ليس مجرد حدث عابر، بل هو تأكيد على أن القضية الفلسطينية ليست مجرد قضية خارجية، بل هي جزء أصيل من الوجدان المصري، وأن رفض التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء، أو إلى الداخل المصر كما تروج بعض الأطراف، يعكس وعياً شعبياً بمخاطر هذه الفكرة على الأمن القومي المصري وعلى مستقبل القضية الفلسطينية ككل، لافتا إلى أن هذه الحشود خرجت وتحملت عناء الطريق والسفر لتعبر عن إرادة شعبية قوية تتماشى مع الموقف الرسمي للدولة المصرية، التي أكدت مراراً رفضها لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير أو التوطين.

وأكد عضو مجلس النواب، أن هذا المشهد يعكس بوضوح أن الشعب المصري مستعد للدفاع عن ثوابته الوطنية، وهو ما يمنح صانع القرار دعماً قوياً في مواجهة الضغوط الدولية والإقليمية في ظل حالة التناغم التي تجمع بين الموقف الرسمي للدولة المصرية والموقف الشعبي الذي يتصدى لأي حلول غير عادلة قد تنال من حقوق الشعب الفلسطيني أو تساهم في تصفية القضية الفلسطينية، فمصر ليست وسيط في القضية الفلسطينية، بل هي شريك أساسي في حماية حقوق الشعب الفلسطيني ورفض أي مشروعات مشبوهة تنال من حقوقه.

وشدد النائب أيمن محسب، على أن التحرك الشعبي المصري يتزامن مع الجهود التي تبذلها مصر على أكثر من جبهة لإيجاد حلول عادلة للقضية الفلسطينية، ومنع تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، فضلا عن التأكيد على أن التهجير والتوطين ليس موقفاً حكومياً فقط، بل هو قناعة راسخة لدى كل مصري،  مؤكدا أن استقرار الشرق الأوسط لن يتحقق آلا بتنفيذ حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

معبر رفح مجلس النواب أيمن محسب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فصله من العمل فتخلص من حياته.. موظف يترك رسالة مؤثرة لظالمه.. تفاصيل

فصله من العمل فتخلص من حياته.. موظف يترك رسالة مؤثرة لظالمه| تفاصيل

1000 جنيه.. WE تفاجئ الملايين بهذا القرار| إيه الحكاية؟

1000 جنيه.. WE تفاجئ الملايين بهذا القرار| إيه الحكاية؟

حادث حارس أسد الفيوم

مات بين أنياب أسد الفيوم.. ماذا حدث لعم سعيد داخل حديقة الحيوان؟

ننشر صورة عم سعيد جابر عامل حديقة الحيوان

القصة الكاملة لـ حادث أسد الفيوم.. ننشر صورة سعيد جابر عامل حديقة الحيوان

زيزو

أسامه نبيه: 5 لاعبين سيرحلون من الزمالك مع زيزو

فايق

صفقة من العيار الثقيل على ردار الأهلي ..إبراهيم فايق يكشف التفاصيل

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 1-2-2025.. عيار 21 مفاجأة

14 جنيها.. تراجع أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 1-2-2025

14 جنيها.. تراجع أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 1-2-2025

ترشيحاتنا

ريال مدريد

الليلة.. ريال مدريد في مهمة صعبة أمام إسبانيول خارج الديار

ليفربول

ليفربول يواجه بورنموث في مهمة صعبة للحفاظ على الصدارة

ليفربول

أبرز مباريات اليوم السبت 1-2-2025 والقنوات الناقلة

بالصور

خست جدا.. صبا مبارك تثير الجدل بصورها الأخيرة

صبا مبارك
صبا مبارك
صبا مبارك

فستان قصير .. شيماء سيف تبهر متابعيها بخسارة وزنها

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

النحس يلاحقهم.. أبراج تعيش تحت تأثير سوء الحظ في فبراير 2025

النحس يلاحقهم.. أبراج تعيش تحت تأثير سوء الحظ في فبراير 2025
النحس يلاحقهم.. أبراج تعيش تحت تأثير سوء الحظ في فبراير 2025
النحس يلاحقهم.. أبراج تعيش تحت تأثير سوء الحظ في فبراير 2025

تغيرات جوية مفاجئة وسريعة في الساعات القادمة.. نصائح لمواجهة البرد وتقلبات الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد.. تقلبات جوية مفاجئة وسريعة في الساعات القادمة!
تحذير عاجل من الأرصاد.. تقلبات جوية مفاجئة وسريعة في الساعات القادمة!
تحذير عاجل من الأرصاد.. تقلبات جوية مفاجئة وسريعة في الساعات القادمة!

فيديو

محمد عبده

محمد عبده يتألق بحفل فنان العرب والنجوم بالسعودية | صور وفيديو

العاصفة الشمسية

حقيقة العاصفة الشمسية اللي الناس خايفة منها.. هل فعلا هتأثر علينا؟

الزمالك

صفقات جديدة في الطريق .. الزمالك يرد على المارد الأحمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الأم

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: تصريحات ترامب عن قناة بنما وتهجير الفلسطينيين.. ما وراءها !

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمى يكتب: رسائل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قراءة في عقل ترامب

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صندوق رعاية المبتكرين ودعم الاقتصاد الوطني

المزيد