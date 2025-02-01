إحالة بلوجر شهير للمحاكمة بتهمة هـ.تك عرض طالبة في التجمع

أحال المحامي العام الأول لنيابة القاهرة الجديدة بلوجر شهير يدعى ع.ف إلى محكمة الجنايات لاتهامه بمواقعة على طالبة بمدرسة خاصة شهيرة جسديا بغير رضاها واستمعت النيابة إلى أقوال المتهم في القضية والتي جاءت كالأتي :

نص أقوال البلوجر الشهير

هل حدثت علاقة مع المجني عليها ؟

ج/ أيوا 8 مرات فى بيتها وبرضاها.

س/ هل المجني عليها كانت تتم العلاقة بموافقتها؟

ج/ أيوا وكانت بتلبسلي أحلى ملابس عندها وبتقولي طايرة من الفرحة معاك .

س / ما الذي حدث عند ذهابك لمنزلها ؟

ج/ فى البداية رنيت الجرس وفتحت لي الباب واتفاجئت كانت بملابس مثيرة وقصيرة جدا ومكنتش متفاجئ كتير لأنها بعتتلي فيديوهات قبل كدا وهي بدون ملابس وأنا كمان بعتلها فيديوهات وحضنا بعض شوية وحسستها بالحب بشوية كلام عاطفي وحصلت العلاقة بينا وكانت مبسوطة جدا من اللي حصل وقالتلي ده أحلي يوم فى حياتي ومارسنا العلاقة مرة تانية فى اليوم ده وبعد كدا لبست هدومي وهي كمان وغادرت الشقة

وأضاف المتهم أن العلاقة بينهم كانت تسير بشكل مختلف مليئة بالحب والعاطفة حتي أنها في أحد الأيام طلبت منه الحضور إلى شقة جدتها الساعه الـ الثالثة ونصف صباحا وذهبت إليها وكانت تنتظرني واقمنا علاقة مرة أخري ثم توالي ذهابي إلى منزلها وبلغ مجموع زياراتي 8 مرات وأخر مرة قالتلي جدتي هترجع ومش هنعرف نتقابل وأنها عايزه تشوفني بسرعه ورحتلها واقمنا علاقة وكانت كل تلك العلاقات فى وقت متأخر جدا ولكن في هذه المرة تحدثت أن جدتها رأت رسائلي وفيديوهاتها التى أرسلتها وأن خالها أيضا عرف وقال لها أن ما يحدث عيب فأنا قولتلها خلاص بلاش نتقابل قالتلي لأ نتقابل وأنا مش فارق معاي كلامهم خالص.

وأشار المتهم فى اعترافاته أنه في أحد المرات قابلتها فى الشارع وكانت بتقولي أنها عايزاني من جديد ومش قادرة تجبني الشقه فعملنا علاقة وراء بوكس كهربا فى حتة هادية بالتجمع الخامس وبعد كدا جرينا على بيتهم ومكنش في حد بعد ما هي كلمت باباها ومامتها وأتأكدت أنهم مش موجودين واقمنا علاقة كاملة فى هذا المرة وكانت مختلفة جدا وكنا فى قمة النشوة ولكن بعد ما خلصنا وكنت بلبس هدومي لقيت والدتها علي الباب واتخضت ومنطقتش ووقعت علي الأرض وأنا هربت وبعد كدا كلمتني وانا كنت عارف ان عيد ميلادها قرب فقلت أخد هدية واروحلها وافهم اللي حصل وتم القبض علي خلال ذهابي للقائي بها

أمر الإحالة

جاء بأمر الإحالة، أن المتهم هـ تك عرض المجنى عليها طالبة بمدرسة شهيرة بالتجمع الخامس - القاهرة الجديدة بغير قوة أو تهديد حال كونها لم تبلغ من العمر ثمانية عشر عامًا ميلادية، إذ نشأت صداقة فيما بينهما بدأت عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وامتدت فيها عن الحد المألوف حتى أن اعتاد على زيارتها بمنزلها فجرًا، وأقام علاقة معها وكان ذلك على مدار ثماني مقابلات تمت فيما بينهما قاصدًا من ذلك إنهاء براءتها.



