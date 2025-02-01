قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفقدا المشروعات الحضرية والتنموية.. وزير السياحة والآثار يلتقي نظيره العراقي في بغداد
محمد صلاح يتخطى بأهدافه المئوية الثالثة في مسيرته الأوروبية
الزمالك يسعى لإعادة مصطفى محمد من نانت الفرنسي في الميركاتو الشتوي
بالصفقات الجديدة.. مباريات نارية تنتظر الأهلي في فبراير.. تعرف عليها
آليات صرف الدعم النقدي للمستحقين بمشروع القانون الجديد
الأهلي يهزم الطيران فى دورى سيدات اليد
متحدث «الصحة»: المستشفيات المصرية جاهزة لاستقبال مصابي قطاع غزة
القبض على حارس عقار متهم بقـ.تل سيدة حلوان
بعد شائعات انفصالهما .. أول ظهور لـ نانسي عجرم برفقة زوجها فادى الهاشم
وزير الخارجية ونظيره الكويتي يبحثان العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع في غزة
بورنموث ضد ليفربول .. صلاح يقود الريدز للفوز بثنائية في البريميرليج
تحقيق السلام والاستقرار .. تفاصيل مكالمة ترامب لـ الرئيس السيسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بتكلفة فلكية.. لماذا يريد ترامب إقامة نظام "قبة حديدية" فوق الولايات المتحدة؟

دونالد ترامب
دونالد ترامب
محمود عبد القادر
×

في سياق تعزيز أمن الولايات المتحدة، دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى إنشاء نظام دفاع صاروخي واسع النطاق من الجيل القادم، مستلهماً في ذلك التجربة الإسرائيلية في استخدام نظام "القبة الحديدية".

 وكان ترامب قد تطرق في وقت سابق إلى ضرورة تطوير نظام مشابه للدفاع عن الأراضي الأمريكية ضد التهديدات المتزايدة من الدول التي طورت ترساناتها من الصواريخ الباليستية، والصواريخ الأسرع من الصوت، وصواريخ كروز.

 وفي هذا السياق، ووفقاً لتقارير إعلامية أمريكية، طلب الرئيس من وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) وفروع الأمن القومي تقديم خطة متعددة المراحل لبناء هذا النظام الدفاعي.

ووفقاً لما ذكرته شبكة "سي إن إن"، فإن هذا المشروع يتطلب توفير أنظمة صواريخ اعتراضية فضائية متطورة. كما أضافت الشبكة أن هذا النوع من الدفاع الصاروخي في الولايات المتحدة يحتاج إلى استثمار ضخم، وقد يستغرق عقدًا أو أكثر لتنفيذه.

 جزيرة غوام 

تنفيذاً لهذه الخطة، قالت الشبكة إنه تم بالفعل إجراء اختبارات أولية على جزيرة غوام الواقعة في المحيط الهادئ، والتي تشكل جزءًا من الأراضي الأمريكية، حيث تعد غوام نقطة استراتيجية هامة بالنظر إلى موقعها الجغرافي القريب من الصين وكوريا الشمالية، وهما من الدول التي تشكل تهديدات محتملة للولايات المتحدة.

 وفي عام 2023، أجرت وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية اختبارًا ناجحًا باستخدام نظام "إيجيس غوام"، الذي تم تصميمه للاعتراض الصواريخ الباليستية. وفي هذا السياق، أشارت ميشيل أتكينسون، مديرة العمليات في وكالة الدفاع الصاروخي، إلى أن الأنظمة الحالية توفر دفاعًا جيدًا ضد تهديدات كوريا الشمالية، لكنها لا تزال تواجه تحديات كبيرة أمام التهديدات المتزايدة من الصين.

 

نظام القبة الحديدة في إسرائيل

يشبه النظام الدفاعي الذي ترغب الولايات المتحدة في تطويره إلى حد كبير الأنظمة الدفاعية متعددة الطبقات التي تستخدمها إسرائيل. ففيما يعد نظام "القبة الحديدية" الإسرائيلي الأشهر، فإنه يعمل على اعتراض الصواريخ قصيرة المدى، بينما توفر أنظمة "مقلاع داود" و"أرو 2" و"أرو 3" دفاعًا ضد الصواريخ الباليستية. أما في حالة غوام، فقد اختبرت الولايات المتحدة مزيجًا من الأنظمة الدفاعية مثل "إيجيس"، و"ثاد"، و"باتريوت" لتوفير طبقات متعددة من الدفاع ضد تهديدات الصواريخ.

ووفقاً لتقارير وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية، فإن النظام الدفاعي في غوام سيشمل بطاريات صواريخ "إيجيس" التي تعترض الصواريخ في مرحلة منتصف مسارها، و"ثاد" التي تستهدف الصواريخ في المرحلة النهائية من رحلتها، و"باتريوت" التي تعترض الصواريخ على ارتفاعات أقل. وتُعتبر هذه الأنظمة مجتمعة، بما في ذلك استخدام الأقمار الصناعية والأجهزة الفضائية لتتبع الأهداف، خطوة هامة نحو تحقيق التكامل المطلوب في الدفاع عن غوام والمنطقة المحيطة.

التحديات المستقبلية

على الرغم من التقدم الذي أحرزته الولايات المتحدة في تطوير أنظمة الدفاع الصاروخي، لا يزال المشروع يواجه تحديات ضخمة، خاصة فيما يتعلق بالتكنولوجيا المتطورة للصواريخ. إن الفارق بين سرعة تطور تكنولوجيا الصواريخ وقدرة أنظمة الدفاع على التصدي لها يعد من أكبر العقبات التي قد تعترض الطريق. كما أن التهديدات المتزايدة مثل الصواريخ الأسرع من الصوت والتي يصعب اعتراضها، تضع مزيدًا من الضغوط على قدرة الأنظمة الدفاعية الحالية.

وفي هذا السياق، أشار خبراء إلى أن الدفاع الصاروخي يمكن أن يصبح "مشبعًا"، مما يعني أن قدرة النظام على اعتراض الصواريخ قد تنخفض في حالة إطلاق العديد من الصواريخ في وقت واحد. إضافة إلى ذلك، فإن وجود رؤوس حربية مزودة بتقنيات إعادة الدخول القابلة للمناورة يجعل اعتراض الصواريخ أكثر صعوبة.

تكلفة فلكية

تشير التوقعات إلى أن تكاليف تنفيذ مشروع الدفاع الصاروخي الأمريكي قد تكون فلكية، حيث لم يتم تحديد التكاليف الفعلية في الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب. ومع ذلك، يتوقع الخبراء أن يتجاوز المشروع مئات المليارات من الدولارات، وهو مبلغ ضخم للغاية. كما أشار مات كوردا، مدير المشروع النووي في اتحاد العلماء الأمريكيين، إلى أن تكلفة الدفاع عن منطقة بحجم الولايات المتحدة ستكون باهظة جدًا، مما يطرح تساؤلات حول جدوى هذا المشروع من الناحية المالية.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البنتاغون نظام دفاع صاروخي نظام القبة الحديدية يريد ترامب إقامة نظام قبة حديدية قبة حديدية فوق الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيزو

أسامه نبيه: 5 لاعبين سيرحلون من الزمالك مع زيزو

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يتلقى اتصالاً هاتفياً من دونالد ترامب

حادث تصادم بالبحيرة

دهس 3 أشخاص.. تفاصيل القبض على نجل عبد العزيز مخيون بالبحيرة

محافظ بورسعيد يعتمد الاعدادية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية في بورسعيد بالاسم ورقم الجلوس

سورة تقرأ في شعبان

أفضل سورة تقرأ في شعبان كل صباح.. تفتح لك أبواب الرزق الواسع

موعد بداية التوقيت الصيفي 2025

موعد بداية التوقيت الصيفي 2025| كم يوما متبقيا على تقديم الساعة 60 دقيقة؟

أسعار البيض

بعد قرار الاستيراد.. مفاجأة فى أسعار البيض قبل رمضان

مشيرة عيسى

وفاة عازفة البيانو العالمية مشيرة عيسى.. تفاصيل

ترشيحاتنا

جانب من الفاعليات

توصيات المؤتمر السنوي العشرون لمركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس

جانب من الفاعليات

شرم الشيخ تحتضن ملتقى قادة الاتحادات الطلابية بالجامعات والمعاهد المصرية

وزيرة التنمية المحلية

منال عوض لسكرتيري العموم: ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية لإنهاء طلبات التقنين المستوفاة

بالصور

هؤلاء هم الأكثر عرضة للإصابة بـ مقاومة الأنسولين.. تعرف عليهم

مقاومة الأنسولين
مقاومة الأنسولين
مقاومة الأنسولين

بعد شائعات انفصالهما .. أول ظهور لـ نانسي عجرم برفقة زوجها فادى الهاشم

فادى الهاشم ونانسي عجرم
فادى الهاشم ونانسي عجرم
فادى الهاشم ونانسي عجرم

بدل الفياجرا .. هذا الفيتامينات تحسن الخصوبة عند الرجال

الخصوبة
الخصوبة
الخصوبة

60 سنة كفاح .. نجل محمد هنيدي يوجه له رسالة بمناسبة عيد ميلاده

محمد هنيدي
محمد هنيدي
محمد هنيدي

فيديو

نانسي عجرم وزوجها

“حريتي أهم من أي حاجة” .. نانسي عجرم تحسم جدل طلاقها من فادي الهاشم

فادى الهاشم ونانسي عجرم

بعد شائعات انفصالهما .. أول ظهور لـ نانسي عجرم برفقة زوجها فادى الهاشم

مذيعة صدي البلد "رينال عويضة"

ظاهرة جوية خطيرة .. تحذير من الأرصاد بشأن طقس اليوم

اسد الفيوم

حكاية حارس أكـ له الأسد .. مأسـ ـاة حديقة حيوان الفيوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.صابر حارص

صابر حارص يكتب: كسر إرادة الاحتلال

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الأم

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: تصريحات ترامب عن قناة بنما وتهجير الفلسطينيين.. ما وراءها !

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمى يكتب: رسائل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قراءة في عقل ترامب

المزيد