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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

طارق رضوان: تحرك مصري لحث جميع برلمانات العالم على تبني حقوق الفلسطينيين

طارق رضوان
طارق رضوان
أسامة علي
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قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مجلس النواب قرر تشكيل لجنة بها كوادر وخبراء في الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية لخدمة القضية الفلسطينة وتبيان الثوابت المصرية تجاهها.

وأضاف رضوان، خلال حواره مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر قناة "الحياة"، أنه سيكون هناك تحرك برلماني على مستوى البرلمانات العربية والأفريقية والعالمية وكذا الاتحاد الأوروربي والكونجرس الأمريكي للتأكيد على موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية منذ عام 1948.

موقف مصر تجاه القضية الفلطسين

وأشار رضوان، إلى أن موقف مصر تجاه القضية الفلطسينة ليس مرتبطا بأي أجندات أخرى.

وكان أفاد ‏البيت الأبيض، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية الدور الذي لعبته مصر في إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين في غزة.

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