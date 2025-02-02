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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نيافة الأنبا دوماديوس يتفقد دير «العذراء» الأثري بجبل المنصورية

الأنبا دوماديوس
الأنبا دوماديوس
ميرنا رزق
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تفقد نيافة الأنبا دوماديوس أسقف إيبارشية ٦ أكتوبر وأوسيم، يرافقه الدكتور محمد رشاد مدير عام آثار الجيزة والواحات، دير السيدة العذراء الأثري في جبل المنصورية داخل نطاق الإيبارشية، حيث من المقرر البدء في ترميمه للحفاظ عليه كأحد الآثار القبطية التي يرجع تاريخها إلى القرن الخامس الميلادي.

تاريخ الدير 

ويحوي الدير عددًا من المنشوبيات التي كان يعيش فيها رهبان الدير، يرجع تاريخ بنائها إلى القرنين الخامس والسادس الميلاديين.

والمنشوبية هي كلمة قبطية (ما إنشوبي) معناها مسكن أو بيت وهي قلاية يبنيها الراهب في المناطق الرملية، بعكس المناطق الجبلية التي تكثر فيها المغائر بما يتيح للرهبان السكن فيها.

والمنشوبيات عبارة عن بيت يحيط به سور يعزل الراهب ليتمكن من الابتعاد عن العالم ويحيا حياة الخلوة مع الله.

الأنبا دوماديوس الآثار القبطية أسقف إيبارشية ٦ أكتوبر دير السيدة العذراء الأثري في جبل المنصورية

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