وزير الخارجية: ناقشنا ريط الموانئ المصرية مع جيبوتي

قال وزير الخارجية، الدكتور بدر عبد العاطي، إننا تحدثنا عن ربط الموانئ المصرية مع جيبوتي، والتعاون في قطاع اللوجيستيات لأهميته البالغة للبلدين.

وأضاف وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفي اليوم مع نظيره الجيبوتي، أن هناك ارتباطا وثيقا بين مصر وجيبوتي فيما يتعلق بالملاحة البحرية، إذ كانت جيبوتي من أكثر الدول تضررا بالتصعيد الذى حدث في منطقة البحر الأحمر.



وتابع: "لدينا هدف مشترك في التأكيد على أمن البحر الأحمر وحرية الملاحة، وتحدثنا عن منطقة لوجيستية مصرية متقدمة داخل جيبوتي لعرض المنتجات المصرية، حيث أن هذا سيدفع تجاه مزيدا من التطوير الخاص بالتبادل التجاري بين البلدين".