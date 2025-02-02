وزير الخارجية: هناك رؤية واضحة لإعاد إعمار غزة دون خروج أي مواطن من أرضه

قال بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، إن قضية البحر الأحمر وحرية الملاحة محل توافق بيننا وبين الأشقاء في جيبوتي، نحن ضد عسكرة البحر الأحمر، وضد أن يكون أي وجود عسكري دائم للدول الغير مشاطئة على البحر الأحمر.



وأضاف بدر عبدالعاطي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي مع نظيره الجيبوتي، لم يعد هناك مبرر للتصعيد في البحر الأحمر، خاصة بعد التواصل لوقف إطلاق النار في غزة، مشيرا إلى أن الجهود المصرية مستمرة بشأن تنفيذ مراحل وقف إطلاق النار في غزة ولن تتوقف على الإطلاق.



ولفت إلى أن مصر أعلنت نيتها عن استضافة مؤتمرا لإعادة الإعمار في غزة، متابعا: هناك رؤية واضحة لإعاد إعمار قطاع غزة دون خروج أي مواطن من أرضه.

