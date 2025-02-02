ظهر هاتف IQOO Z10X لأول مرة في التسريبات مطلع هذا العام، حيث أظهرت المعلومات أنه سيكون جزءا من سلسلة فيفو Z10 التي تتضمن أيضًا Z10 وZ10 Turbo وZ10 Turbo Pro.

هاتف IQOO Z10X يحصل على شهادة رسمية تمهيدا للإطلاق

ومؤخرا، حصل هاتف IQOO Z10X على شهادة BIS للبيع في الهند، ما يشير إلى اقتراب إطلاقه بشكل رسمي، ومن المتوقع أن يطرح كخليفة لطراز فيفو Z9X، الذي أصدر في أبريل 2024، حتى الآن، هناك معلومة مؤكدة واحدة حول الجهاز، وهو رقم الطراز I2404.

ووفقا لبعض التسريبات فأن هاتف IQOO Z10 Turbo Pro سيأتي بمعالج Mediatek Dimensity 8400، بينما سيعتمد Z10 Turbo Pro على معالج Snapdragon 8s Elite من كوالكوم. وبالتالي، من المرجح أن يأتي Z10X بمعالج أقل قوة مقارنة بالنماذج السابقة.

وفقا لتقرير صادر عن MySmartPrice ، حصل هاتف IQOO Z10X 5G غير المعلنة على شهادة من موقع BIS مع رقم الطراز I2404، تكشف لقطة شاشة القائمة المدرجة في التقرير أن الهاتف حصل على الشهادة ولكن لم تذكر أي مواصفات للهاتف.

مواصفات هاتف IQOO Z9X

مواصفات هاتف IQOO Z9X

للمقارنة، جاء هاتف IQOO Z9X السابق من فيفو، بشاشة من نوع LCD بدقة 2408×1080 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز، إلى جانب معالج Snapdragon 6 Gen 1، وخيارات ذاكرة وصول عشوائي رام تصل إلى 12 ميجا.

كما احتوى الهاتف على مستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، وبطارية ضخمة بسعة 6000 مللي أمبير مع دعم الشحن السلكي بقوة 44 وات.

يعمل IQOO Z9X 5G بنظام التشغيل Android 14، يأتي الهاتف في خيار تخزين واحد بسعة 128 جيجابايت من نوع UFS 2.2، والتي يمكن توسيعها (حتى 1 تيرابايت) عبر فتحة بطاقة microSD. يتميز الهاتف بهيكل يدعم تصنيف IP64 للغبار ومقاومة الماء.