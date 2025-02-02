أمين تنظيم حزب الريادة: مصر تواجه تحديات والحوار الوطني ضرورة عاجلة

أشاد الدكتور سراج عليوة، أمين تنظيم حزب الريادة، باللقاء الذي جمع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، وضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، المنسق العام للحوار الوطني، لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بتعزيز دور الحوار الوطني في المرحلة الراهنة.

وأضاف أمين تنظيم حزب الريادة، أن اللقاءات التي يتم تنظيمها في إطار الحوار الوطني في وقت بالغ الأهمية، حيث يُعَتَبر الحوار الوطني وسيلة رئيسية لتحقيق التوافق بين مختلف القوى السياسية والاجتماعية، وتحديد سياسات عامة تواكب التحديات الراهنة التي يواجهها الوطن.

وأشار الدكتور سراج عليوة، أن هذا اللقاء مع رئيس الوزراء، يتمثل بشكل رئيسي في تحديد عدة محاور لاستكمال ملفات التعاون مع الحوار الوطني، في كافة المحاور الرئيسية وخاصة في خضم التحولات السياسية والاقتصادية التي تشهدها مصر، كما أن الحوار الوطني بات جزءًا أساسيًا من عملية البناء السياسي والاجتماعي التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.

وأكد أمين تنظيم حزب الريادة، أنه من خلال الحوار الوطني، يمكن بناء استراتيجيات تنموية تراعي احتياجات كافة فئات المجتمع، وتكون قائمة على التعاون بين جميع أطراف المجتمع المدني والدولة، فمشاركة القوى السياسية في وضع استراتيجيات الاقتصاد الكلي، والسياسات المالية، وتنمية القطاع الخاص، تساهم بشكل كبير في خلق بيئة أعمال ملائمة وجذب الاستثمارات التي تؤدي إلى توفير فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة.

واختتم الدكتور سراج عليوة حديثه قائلا، ان الحوار الوطني يجعل المواطن المصري، يشعر بوجود منصة مفتوحة للتعبير، عن آرائه والمطالبة بحقوقه، وهو ما يعزز من شعوره بالانتماء إلى الوطن، ويزيد من مشاركته في الحياة السياسية والاجتماعية.