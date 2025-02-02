مصطفى محمد يقود نانت أمام ريمس في الدوري الفرنسي

أعلن أنطوان كومبواري المدير الفني لفريق نانت تشكيل فريقه لمواجهة ستاد ريمس ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الفرنسي 2024-2025.

ويستضيف ستاد ريمس نادي نانت، اليوم الأحد، في تمام الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الثامنة والربع مساءً بتوقيت أبو ظبي، على أرضية ملعب أوغست ديلاون.

تشكيل نانت أمام ستاد ريمس

حراسة المرمى: أنتوني لوبيز.

خط الدفاع: جان شارل كاستيليتو، سو ساديو، نيكولاس بالويس، نيكولاس كوزا.

خط الوسط: بيدرو شيريفيلا، جوهان ليبينانت، ماركوس كوكو.

خط الهجوم: مصطفى محمد، موسيس سيمون، ماتيس أبلين.