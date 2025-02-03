احذر تناول هذه الأطعمة يوميا.. مرتبطة بسرطان الجهاز الهضمي

تؤدي العادات الغذائية غير الصحية، بما في ذلك الأطعمة المصنعة، وتناول كميات كبيرة من الملح، والمشروبات السكرية، إلى زيادة الإصابة بسرطان المعدة والقولون، لقد كشف أحد الخبراء الذي كيف تساهم الأطعمة الملوثة والمواد الحافظة وخيارات نمط الحياة في خطر الإصابة بسرطان الأمعاء ويشاركنا النصائح الغذائية المدعومة من الخبراء للوقاية.



نعلم جميعًا أن "أنت ما تأكله"، ولكن عندما يتعلق الأمر بصحة الأمعاء، فإن هذا القول يأخذ مستوى جديدًا تمامًا من الأهمية، يقوم جهازك الهضمي بمعالجة ما تضعه فيه باستمرار، وبمرور الوقت، يمكن أن يكون لخيارات الطعام غير الصحية عواقب وخيمة، وقد تؤدي في بعض الأحيان إلى الإصابة بالسرطان.



يوضح الدكتور راجيندرا سوناواني، استشاري جراحة الجهاز الهضمي في مستشفى كوكيلابين ديروبهاي أمباني في مومباي، أن “المعدة والأمعاء تتأثر بشكل مباشر بما نأكله، وفي كثير من الحالات، يتطور السرطان في هذه الأعضاء بسبب الالتهاب المزمن الناجم عن النظام الغذائي والبيئة”.

العلاقة بين النظام الغذائي وسرطان المعدة



يعد سرطان المعدة شائعًا بشكل خاص في البلدان النامية، حيث يكون الوصول إلى مياه الشرب النظيفة محدودًا في كثير من الأحيان، "يمكن أن يحمل الطعام والماء الملوث بكتيريا ضارة تسبب التهابًا طويل الأمد في بطانة المعدة، يحذر الدكتور سوناواني من أن هذا التهيج المزمن يمكن أن يؤدي في النهاية إلى السرطان.



وبعيدًا عن العدوى، تلعب بعض العادات الغذائية دورًا، في العديد من البلدان الآسيوية، تعتبر الأطعمة التقليدية مثل الأسماك المملحة والمخللات واللحوم المدخنة من العناصر الأساسية اليومية، ويوضح قائلاً: "تطلق هذه الأطعمة النتريت ومركبات N-nitroso، وهي مواد مسرطنة معروفة"، مثل الكثير من الملح والكحول.

كيف تؤدي أنماط الحياة الحديثة إلى زيادة حالات سرطان القولون

إن سرطانات القولون والمستقيم، التي كانت شائعة مرة أخرى في الدول الغربية، أصبحت الآن في ارتفاع في الهند وغيرها من الدول النامية. السبب؟ عاداتنا الغذائية تتغير.



وقال الدكتور سوناواني: "على مدى العقود القليلة الماضية، أصبحت الأنظمة الغذائية الغنية بالأطعمة المصنعة واللحوم الحمراء والمشروبات السكرية منتشرة على نطاق واسع"، وترتبط هذه الأطعمة بالسمنة، مما يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.



على سبيل المثال، ترتبط المشروبات الغازية السكرية بشكل مباشر بسرطان القولون لدى الشباب، وخاصة في مجموعات عرقية معينة، تحتوي اللحوم المصنعة مثل لحم الخنزير المقدد والنقانق والهوت دوج على مواد حافظة مثل النتريت، والتي وجد أنها تلحق الضرر بالخلايا المبطنة للأمعاء.

المخاطر الخفية للأطعمة فائقة المعالجة (UPF).



أدت وسائل الراحة الحديثة إلى الاعتماد المفرط على الأطعمة المعبأة والجاهزة للأكل، يقول الدكتور سوناواني: "تشكل الأطعمة فائقة المعالجة ما يقرب من 60 في المائة من الوجبات الغذائية في بعض المناطق" "إنها مليئة بالمواد الحافظة والمستحلبات والألوان الاصطناعية والمواد الكيميائية الأخرى التي تعطل صحة الأمعاء."



- المواد الحافظة مثل النتريت – الموجودة في اللحوم المصنعة وترتبط بسرطان القولون والمستقيم.

- المستحلبات (مثل كربوكسي ميثيل السليلوز) - شائعة في الأطعمة المعلبة، فهي تغير بكتيريا الأمعاء وقد تعزز الالتهاب.

- ثاني أكسيد التيتانيوم - يستخدم كعامل تلوين في العديد من الأطعمة المصنعة، ويشتبه في أنه يساهم في تلف خلايا الأمعاء.

- الأكريلاميد – وهو منتج ثانوي للمعالجة الحرارية في الوجبات الخفيفة مثل رقائق البطاطس والمقليات، ويرتبط بمخاطر السرطان.

- البيسفينول من مواد التعبئة والتغليف - يمكن أن يتسرب إلى الطعام بمرور الوقت، خاصة في المنتجات فائقة المعالجة.

"الجزء الأسوأ؟ وقال الدكتور سوناواني إن المخاطر تظل قائمة حتى لو لم تكن تعاني من زيادة الوزن. "الأمر لا يتعلق بالسمنة فحسب، بل يتعلق بما تفعله هذه المواد الكيميائية بأمعائك."



كيف تأكل من أجل أمعاء أكثر صحة وتقليل خطر الإصابة بالسرطان الخبر السار؟ بعض التغييرات البسيطة يمكن أن تقلل بشكل كبير من المخاطر الخاصة بك.

يوصي الدكتور سوناواني بما يلي:

المزيد من الحبوب الكاملة الغنية بالألياف – الأرز البني والقمح الكامل والشوفان يدعم عملية الهضم الصحية.

- الفواكه الحمضية الطازجة - يوفر البرتقال والليمون مضادات الأكسدة التي تساعد في مكافحة تلف الخلايا.

- الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم - يمكن أن تحمي منتجات الألبان والخضر الورقية من سرطان القولون.

- الخضروات الملونة - الجزر والفلفل والطماطم مليئة بمركبات مقاومة للسرطان مثل الكاروتين والكابسيسين.

- طرق الطهي التقليدية - تساعد الوجبات المطبوخة ببطء على الاحتفاظ بالعناصر الغذائية الأساسية.

ويضيف: "لقد تمت دراسة النظام الغذائي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، الغني بالفواكه والخضراوات والمكسرات والدهون الصحية، على نطاق واسع لآثاره الوقائية ضد سرطانات الأمعاء".



في نهاية المطاف، حماية أمعائك لا تتعلق بمطاردة الأطعمة الفائقة العصرية، بل تتعلق بالعودة إلى الأساسيات، "قلل من الأطعمة المصنعة والسكريات المضافة والملح الزائد، ينصح الدكتور سوناواني بالتمسك بالمنتجات الطازجة من مصادر محلية وطهي وجبات الطعام في المنزل كلما أمكن ذلك.



المصدر: timesnownews.