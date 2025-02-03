5 علامات لا تتجاهلها تشير للإصابة بـ سرطان الجلد

يعد سرطان الجلد أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا على مستوى العالم، لكن الاكتشاف المبكر يحسن النتائج، لقد كشف الدكتور مانيت جوندافدا، العلامات التحذيرية الرئيسية مثل عدم شفاء الجروح، والشامات المتغيرة، والكتل غير العادية، يمكن أن تساعد فحوصات الجلد المنتظمة والحماية من أشعة الشمس في الوقاية من سرطان الجلد.



هل لاحظت يومًا جرحًا عنيدًا لا يلتئم أو شامة يبدو أنها تغير شكلها؟ من السهل التغاضي عن هذه المشكلات باعتبارها مشكلات جلدية بسيطة، لكنها قد تكون علامات إنذار مبكر لسرطان الجلد، في حين أن سرطان الجلد هو أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا في جميع أنحاء العالم، إلا أن الخبر السار هو أن الاكتشاف المبكر يحسن النتائج بشكل كبير.

لمساعدتك على البقاء على اطلاع، يشاركك الدكتور مانيت جوندافدا، استشاري جراحة الأورام العظمية في مستشفى كوكيلابين ديروبهاي أمباني، مومباي، العلامات الرئيسية التي يمكن أن تشير إلى سرطان الجلد ومتى يجب عليك طلب الرعاية الطبية.



علامات يجب الحذر منها



- عدم شفاء الجروح

يحذر الدكتور جوندافدا من أن "القرحة التي ترفض الشفاء لأسابيع وتستمر في إعادة الفتح أو التقشر يمكن أن تشير إلى سرطان الخلايا القاعدية أو سرطان الخلايا الحرشفية"، على عكس الجروح البسيطة، لا تلتئم هذه الجروح بشكل طبيعي وتتطلب تقييمًا طبيًا.

- الشامات التي تتغير مع مرور الوقت

الشامات عادة ما تكون غير ضارة، ولكن الشامة الجديدة أو التغييرات في الشامة الموجودة يجب أن تثير أعلامًا حمراء، يستخدم أطباء الجلد قاعدة ABCDE لتحديد الشامات المشبوهة:

أ- عدم التماثل: عدم تطابق نصف الشامة مع النصف الآخر.

- ب - الحدود: حواف غير منتظمة أو غير واضحة أو خشنة.

- ج – اللون : ألوان متعددة داخل الشامة الواحدة .

- د – القطر : أكبر من 6 ملم ( بحجم ممحاة القلم الرصاص تقريباً ) .

- هـ - التطور: أي تغير في الحجم أو الشكل أو اللون أو الملمس مع مرور الوقت.

"إذا لاحظت أيًا من هذه التغييرات، راجع طبيب الأمراض الجلدية دون تأخير"،كما تنصح الدكتورة جوندافدا.

- الحكة المستمرة أو الألم

يمكن أن تكون الحكة المستمرة أو الألم أو الانزعاج في مكان معين أكثر من مجرد تهيج، إذا استمرت هذه الأعراض دون سبب واضح، فإنها تستحق نظرة فاحصة.

- بقع حمراء أو متقشرة أو قشرية

يقول الدكتور جوندافدا: "يمكن أن تكون بقع الجلد التي تظل خشنة ومتقشرة ولا تتحسن باستخدام المرطبات أو العلاجات التي لا تستلزم وصفة طبية، علامات مبكرة لسرطان الخلايا الحرشفية"، غالبًا ما تشبه هذه البقع الأكزيما أو الصدفية ولكنها لا تستجيب للعلاجات المعتادة.

-كتل أو عقيدات غير عادية

قد تكون الكتل الجديدة المرتفعة التي تبدو لامعة أو لؤلؤية أو شمعية مؤشرا على سرطان الخلايا القاعدية، في حين أن النتوءات الخشنة والمتقشرة قد تشير إلى سرطان الخلايا الحرشفية. ويضيف الدكتور جوندافدا: "غالبًا ما تظهر هذه الأعراض في المناطق المعرضة للشمس مثل الوجه والرقبة والذراعين".

متى تزور الطبيب يمكن أن تساعد الفحوصات الذاتية المنتظمة في اكتشاف التغييرات مبكرًا. إذا لاحظت أيًا من هذه العلامات، عليك استشارة طبيب الأمراض الجلدية على الفور، يمكن علاج سرطان الجلد في مراحله المبكرة بشكل كبير، لذا لا تنتظر حتى تتفاقم الأعراض.

نصائح للوقاية من سرطان الجلد



هل تريد تقليل خطر الإصابة بسرطان الجلد؟ اتبع هذه الخطوات المدعومة من قبل الخبراء من قبل الدكتور جوندافدا:

- استخدمي واقي الشمس واسع النطاق (SPF 30 أو أعلى) يوميًا، حتى في الأيام الغائمة.

- الحد من التعرض لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة (10 صباحًا - 4 مساءً).

- ارتداء الملابس الواقية والقبعات والنظارات الشمسية.

- إجراء فحوصات جلدية منتظمة وطلب المشورة الطبية في حالة حدوث تغييرات غير عادية.

المصدر: timesnownews

