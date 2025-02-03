6 نصائح سحرية تساعد على العناية بصحة الأمعاء| تعرف عليها

ادعم صحة الأمعاء باتباع نظام غذائي متنوع، والبروبيوتيك،والبريبايوتيك، والترطيب، وإدارة الإجهاد، والاستخدام الحذر للمضادات الحيوية لتعزيز الهضم، والمناعة، والصحة العامة.

هل تجد نفسك غالبًا تشتكي من الشعور بالانتفاخ أو آلام المعدة أو الشبع؟ قد يكون ذلك بسبب صراخ أمعائك طلبًا للمساعدة! في هذا العالم السريع الخطى الذي نعيش فيه، ينتهي بنا الأمر إلى تجاهل المشكلات الصحية البسيطة التي قد تتفاقم مع مرور الوقت، قد يكون الأمر مفاجئًا، لكن صحة الأمعاء تحتل مركز الصدارة في رفاهيتك، وتؤثر على كل شيء من الهضم إلى الحالة المزاجية والمناعة، كما تؤثر على صحة البشرة، وحقيقة أنها تظهر على الوجه كلما شعرت بالانزعاج في معدتك ليست مزحة.



ومع ذلك، لا تعتمد الأمعاء الصحية على نهج واحد فقط، بل تعتمد على تفاعل معقد بين عدة آلاف من البكتيريا والكائنات الحية الدقيقة المختلفة في الجهاز الهضمي، والخبر السار هو أنه من خلال اتباع نظام غذائي متنوع إلى تجنب المضادات الحيوية غير الضرورية ، فإن دعم هذه المساعدات الصغيرة لا يتطلب تدابير معقدة؛ فقط بعض التعديلات البسيطة المدعومة علميًا على نمط الحياة يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا.



نصائح للحافظ على صحة الأمعاء



-تناول نظامًا غذائيًا متنوعًا

يؤدي تناول مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأطعمة، وخاصة الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات ، إلى تنوع البكتيريا المعوية، وقد ارتبط تنوع البكتيريا المعوية بتحسين الهضم والصحة بشكل عام.

-تناول الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك

تحتوي الأطعمة المخمرة مثل الزبادي، والكفير، والملفوف المخلل، على بكتيريا حية مفيدة تحافظ على ميكروبيوم الأمعاء في حالة صحية.

-التركيز على البريبايوتكس

البريبايوتكس هي ألياف غير مهضومة تغذي البكتيريا المعوية المفيدة، ومن أفضل المصادر الثوم والبصل والموز والهليون والشوفان.

-هيدرات

يساعد الترطيب على الحفاظ على بطانة الأمعاء المخاطية ويدعم توازن البكتيريا الجيدة في الأمعاء.

-تقليل التوتر

يمكن أن يؤدي الإجهاد المزمن إلى تعطل صحة الأمعاء من خلال التأثير على محور الأمعاء والدماغ، يمكن أن تساعد الأنشطة مثل اليقظة والتأمل واليوغا أو حتى ممارسة التمارين الرياضية بانتظام في تقليل مستويات التوتر.

-تجنب المضادات الحيوية غير الضرورية

رغم أن المضادات الحيوية مهمة عند الضرورة، إلا أن الإفراط في تناولها يؤدي إلى تدمير البكتيريا المعوية المفيدة، لا تتناول المضادات الحيوية إلا عندما يصفها لك طبيبك.

المصدر: timesnownews.

