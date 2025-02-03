خارجية النواب: محاولات تهجير الفلسطينيين ستبوء بالفشل

ثمنت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، الدور المحوري والتاريخي الذي تلعبه مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم القضية الفلسطينية، والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وأشارت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى المشهد الوطني الذي ظهر به المصريون أمام معبر رفح، وذلك بعد احتشادهم هناك رفضا للتهجير القسري للفلسطينيين.

وقالت النائبة، إن المحتشدون أعلنوا دعمهم الكامل للقيادة السياسية الحكيمة في كافة القرارات التي تتخذها لمنع تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وكذلك الحفاظ على الأمن القومي المصري.

وتابعت الدكتورة حنان عبده عمار: "إن مصر لن تتخلى عن فلسطين مهما كانت التحديات والصعوبات، وأننا مستمرون في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق حتى ينال حقوقه المشروعة".

واختتمت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب: "لن تفلح محاولات تهجير الفلسطينيين، ولن نسمح بالمساس بالأمن القومي المصري".