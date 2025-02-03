أشرف بن شرقي: جمهور الأهلي معروف بحبه للاعبيه وسأعمل على إسعاده

أكد أشرف بن شرقي لاعب النادي الأهلي، أنه فخور بالانضمام للنادي الأهلي، وأنه يوجه الشكر الكبير لجمهور النادي الأهلي على الترحيب الكبير به في أول ظهور له مع النادي الأهلي.

وأضاف أشرف بن شرقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد شوبير، أن جماهير الأهلي معروفة بحب لاعبيها، وأنه بأمر الله يتمنى تحقيق المطلوب وسيعمل على إسعاد جماهير النادي الأهلي.

أشرف بن شرقي

ولفت إلى أن جماهير الأهلي كانت تقابله قبل الانضمام للأهلي وكانوا يقولون له "بنحبك رغم أنك تلعب في الفريق الخصم، وهذا أمر جاء من عن الله".

أشرف بن شرقي

وأوضح أنه كان مصرا على تقديم الشكر لجماهير الأهلي بعد مباراة مودرن سبورت، وأنه سعيد بالاستقبال الكبير والهتافات المستمرة.

أشرف بن شرقي

وكشف أشرف بن شرقي كواليس انضمامه إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، قادمًا من صفوف الريان القطري.

وقال أشرف بن شرقي في تصريحات تليفزيونية: من 3 أيام حسمت موقفي بالانضمام لـ الأهلي، وكان عندي بند في العقد إن أنا أتنازل عن المستحقات، وده كان طلب الريان، وعملت كده عشان أنتقل لـ الأهلي وألعب على بطولات كبيرة وتنازلت عن كل شيء من أجل ارتداء القميص الأحمر.

أشرف بن شرقي

وأضاف: اللعب في كأس العالم للأندية كان حافزا كبيرا لي ،أي لاعب يتمنى اللعب في تلك المسابقة، وأنا لعبت في تلك البطولة مع الوداد قبل كده.

وأردف بن شرقي: تريزيجيه لاعب كبير ومحترم وكنت أول شخص رحبت به في الريان، وإحنا أخوات من زمان وقلت له اعتبرني واحد من المصريين، والحب اللي شوفته من المصريين لازم أرد لهم الجِميل، ولو بحاجة قليلة، وتريزيجيه كان بيحفزني وبيقولي روح الأهلي النادي الكبير، وينصحني إن أنا أروح هناك، ولما عرفت إنه هو كمان جه الأهلي اتحفزت أكتر.

أشرف بن شرقي

وواصل بن شرقي: إصابتي طفيفة، ومدة العلاج 10 أيام، وغدًا هحاول أنزل الملعب عشان التدريبات، وأبدأ البرنامج التأهيلي، وعلى حسب قرار الطبيب سيتم تحديد مشاركتي في مباراة بتروجيت بالدوري الممتاز من عدمها.

وعما دار بينه وبين كولر، أجاب بن شرقي: كلام عادي، وقولنا لبعض إن شاء الله نكسب بطولات سوا، وقولتله أي حاجة تطلبها أنا تحت أمرك.