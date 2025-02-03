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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بن شرقي: تريزيجيه نصحني بالانتقال للأهلي وتنازلت عن مستحقاتي من أجله

أشرف بن شرقي
أشرف بن شرقي
البهى عمرو

أكد أشرف بن شرقي لاعب النادي الأهلي، أن النادي الأهلي كان يتفاوض معه منذ عام، ولكن اليوم بعد فترة طويلة، أصبح لاعبًا في النادي الأهلي وهذا شرف كبير له. 

وأضاف أشرف بن شرقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد شوبير، أنه يحب مصر جدًا، وأنه كان سعيد باستقبال محمد حسن تريزيجيه بفريق الريان القطري، وكانت هناك علاقة صدقة قوية.

أشرف بن شرقي

ولفت إلى أن تريزيجيه نصحه بالانتقال للنادي الأهلي، موضحًا " بعد ما تريزيجيه جه الأهلي انا فرحت جدًا وعلاقتي بتريزيجيه قوية جدًا، وننتظره في شهر 7 المقبل للعب بالفريق".

أشرف بن شرقي

وأوضح أنه حسم موقفه من الانتقال للأهلي، بعد أن وافق فريق الريان، على الانتقال ولكن بشرط وهو التنازل عن المستحقات، وبالفعل تم التنازل من أجل اللاعبي في النادي الأهلي، وأن أي لاعب يتمنى اللاعب في نادي كبير يحصد البطولات، وأن الأهلي مشارك في كأس العالم للأندية.

وأكد أشرف بن شرقي لاعب النادي الأهلي، أنه فخور بالانضمام للنادي الأهلي، وأنه يوجه الشكر الكبير لجمهور النادي الأهلي على الترحيب الكبير به في أول ظهور له مع النادي الأهلي، أن جماهير الأهلي معروفة بحب لاعبيها، وأنه بأمر الله يتمنى تحقيق المطلوب وسيعمل على إسعاد جماهير النادي الأهلي.

ولفت إلى أن جماهير الأهلي كانت تقابله قبل الانضمام للأهلي وكانوا يقولون له “ بنحبك رغم أنك تلعب في الفريق الخصم، وهذا أمر جاء من عن الله” أنه كان مصرا على تقديم الشكر لجماهير الأهلي بعد مباراة مودرن سبورت، وأنه سعيد بالاستقبال الكبير والهتافات المستمرة.

النادي الأهلي تريزيجيه أشرف بن شرقي بن شرقي الأهلي

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