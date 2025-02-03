شوبير يكشف مفاجأة بشأن بن شرقي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موعد عودة بن شرقي للمشاركة مع الأهلي عبر تصريحاته ببرنامجه الإذاعي.

وقال شوبير:"إنه بالنسبة لموقف أشرف بن شرقي من لقاء بتروجت القادم في الدوري المصري، فاللاعب لن يشارك في المباراة".

وأضاف: اليوم سيخوض بن شرقي مرانا تأهيليا بصورة طبيعية، ولكن من الممكن أن يقرر مارسيل كولر مشاركته بناء على وجهة نظره.

وكان قد أكد المغربي أشرف بن شرقي لاعب الأهلي الجديد، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه يتابع الدوري المصري منذ مغادرته، مشيرًا إلى أنه كان دائمًا على تواصل مع إمام عاشور، الذي سأله مرارًا عن إمكانية انضمامه للمارد الأحمر.

وقال بن شرقي في تصريحات عبر برنامج “حارس الأهلي” مع الإعلامي أحمد شوبير, عندما سُئل على نجاح تجربة إمام عاشور زميله السابق في الزمالك مع الأهلي: “أنا بتابع الدوري المصري منذ رحيلي، وبتابع كل المباريات، ولكن أنا مليش دخل في الحاجات اللي بيعملها إمام عاشور برا الملعب”.

وتابع: “إمام حبيبي ولاعب كبير وكان يتواصل معي وسألني عن انضمامي للأهلي، ولكن مكنتش بقول له شيء تحسبا للظروف”.