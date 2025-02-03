عمرو سلامة: الأهلي عنده أعظم دافع .. والزمالك أكتر فريق بشوفه بطل

نشر المخرج عمرو سلامة تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يكشف فيه عن رأيه فى الفرق المصرية الثلاث الأهلى والزمالك وبيراميدز.

وقال سلامة : "بيراميدز أحسن فريق في مصر في آخر كام سنة، آه ماخدش بطولات، بس لو كان عنده جمهور ودوافع أكبر للاعيبته، وتأثير الأندية الجماهيرية على المنظومة الكروية محليًا وقاريًا، كان زمانه حصد كذا بطولة، في حلول كتير لجذب الجمهور، بس مستغرب إنهم لحد دلوقتي ماعملوش أي حاجة منهم.

وأضاف: الأهلي عنده أعظم دافع، وهو الرعب المميت من جمهور جلاد، والزمالك أكتر فريق بشوفه بطل، لأنه بالورقة والقلم صاحب أصعب ظروف، وأقل ميزانية، وانعدام استقرار، وكأنه جمهورية موز، لكنه رغم كل ده لسه قادر يصدق إنه منافس وبيتعامل على الأساس ده.

عمرو سلامة يعلق على هزيمة الزمالك

وكان المخرج عمرو سلامة علق على هزيمة الزمالك أمام بيراميدز ضمن منافسات الدوري الممتاز عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب عمرو سلامة عبر حسابه بموقع أكس: مبروك لپيراميدز أحسن فريق في مصر حاليا، كزملكاوي حزين ومحبط وغاضب ومش عارف أوجه غضبي على مين.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز في تحقيق فوز كبير على الزمالك بثلاثية نظيفية دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز “ دوري نايل”.