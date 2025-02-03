الزراعة تتلقى طلبات المشاركة في النسخة الـ 92 لمعرض زهور الربيع

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي تلقي طلبات الشركات والمؤسسات الراغبة في المشاركة بمعرض زهور الربيع المقرر اقامته خلال شهر ابريل المقبل بالمتحف الزراعي بالدقي، وذلك تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي .



وقال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي ، إنه يتم تذليل كافة العقبات وتيسير الاجراءات للعارضين والمشاركين، وتوفير سبل الراحة لهم، ووضع الخريطة الزمنية، والبرامج الخاصة بالمعرض، وتوزيع المساحات على المشاركين سواء من الجهات الحكومية او شركات القطاع الخاص، العاملة في مجالات زهور الزينة والقطف والصبارات وتنسيق الحدائق ، مشيرا إلى جاهزية المتحف الزراعي لاستقبال هذا الحدث الكبير.

يذكر أن المعرض يعد الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، والذي تقيمه وزارة الزراعة سنويا وعلى مدار 91 عاما، ويعتبر حدثا ثقافيا اقتصاديا متميزا يحرص على زيارته كل المصريين والأشقاء العرب، خاصة المهتمين بقطاع الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق، حيث يشارك فيه كل منتجى الزهور ونباتات الزينة وأصحاب المشاتل وشركات اللاند سكيب ونظم الري الحديث، وكذلك يضم مستلزمات الإنتاج الزراعي.