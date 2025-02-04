الشرقية اليوم.. المحافظ يتفقد أعمال تغطية جزء من مصرف بلبيس ويتابع إجراءات تلقي طلبات التصالح ووزير التموين يفتتح السوق الحضاري بالعاشر من رمضان

شهدت محافظة الشرقية خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأحداث الهامة والحيوية والتي كان من ابرزها..

بـ100 مليون جنيه.. محافظ الشرقية يتفقد أعمال تغطية جزء من مصرف بلبيس

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مركز ومدينة بلبيس لمتابعة نسب تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية والوقوف علي الخدمات المؤداة للمواطنين.

استهل المحافظ جولته بتفقد أعمال إحلال وتجديد وتغطية جزء من مصرف بلبيس العمومي بطول 115متر طولي وبتكلفة 100 مليون جنيه للمساهمة في تحسين تدفق مياه الصرف وزيادة معدلات التصرف به.

قدم الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس شرحاً تفصيلياً لمحافظ الشرقية عن طبيعة الأعمال الجارية بالمصرف وتمت الإشارة إلى أنه تم الإنتهاء من إنشاء الخوازيق الساندة وتنفيذ ما يقرب من 70 % من أعمال المرحلة الأولى من الأساسات وجزء من السقف بجانب تنفيذ 60 % من الخوازيق الأساسية العاملة في منتصف المجري المائي وجزء خرساني بطول 26 متر وجاري تكثيف ورديات العمل لسرعة الإنتهاء من الأعمال طبقاً للجدول الزمني المحدد

وكيل صحة الشرقية يجتمع بمدير إدارة العلاج الطبيعي لمناقشة توزيع دفعة 2022

عقد الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعًا مع الدكتور محمد هنداوي مدير إدارة العلاج الطبيعي بمديرية الشئون الصحية، وذلك لمناقشة خطة توزيع المكلفين الجدد من أخصائي العلاج الطبيعي، خريجي دفعة ٢٠٢٢ على مختلف وحدات العلاج الطبيعي بالمراكز الطبية ووحدات الرعاية الأولية والمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة.

وأكد الدكتور هاني جميعة على مدير إدارة العلاج الطبيعي، على أهمية إعداد نموذج جوجل فورم، بالتنسيق مع مدير مركز نظم المعلومات بالمديرية، لتسجيل رغبات التوزيع لأخصائي العلاج الطبيعي الكترونياً، مما يخفف من العبء والمجهود وتحقيق الشفافية والمساواة بين أفراد دفعة ٢٠٢٢.

وشدد وكيل وزارة الصحة بالشرقية ، على أن تكون خطة توزيع المكلفين الجدد وفقًا لرغبات التوزيع واحتياجات القطاع الصحي بالمحافظة، لضمان التوزيع العادل للكوادر الطبية، وتعزيز خدمات العلاج الطبيعي بكافة المنشآت الصحية، بما يساهم في تحسين مستوى جودة الخدمات الصحية بمحافظة الشرقية

افتتاح قسم شرطة التعمير بعد تطويره بالعاشر من رمضان

استقبل المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان،والمقدم محمد الصبروت، رئيس قسم شرطة التعمير بجهاز المدينة،اللواء حاتم تركي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بمناسبة افتتاح أعمال تطوير وتجديد قسم شرطة التعمير بالجهاز وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البنية التحتية الأمنية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يعكس التزام الدولة بتطوير المنظومة الأمنية ودعم استقرار المجتمعات العمرانية.

حضر الافتتاح العميد يحيى الشاذلي، مدير قطاع شرق الدلتا لشرطة التعمير، والمقدم محمد حسونة، مفتش مباحث قطاع شرق الدلتا لشرطة التعمير، بالإضافة إلى عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية البارزة.

وأشاد الحضور بمستوى التطوير الذي شهدته مرافق القسم، والذي يأتي تماشيًا مع استراتيجية وزارة الداخلية لتوفير بيئة عمل متطورة وحديثة تعزز كفاءة الأداء الأمني وتدعم الاستقرار في المجتمعات العمرانية الجديدة مؤكدين أن هذا التطوير يُعد إضافة نوعية للبنية التحتية الأمنية بالمدينة، مما يسهم في تقديم خدمات شرطية أكثر فاعلية وقدرة على تلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل

محافظ الشرقية يتابع إجراءات تلقي طلبات التصالح بالمركز التكنولوجي ببلبيس

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن ملف التصالح في مخالفات البناء يأتي على قائمة أولويات العمل خلال الفترة الحالية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتذليل العقبات أولاً بأول وتبسيط الإجراءات على المواطنين وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي والهام.

جاء ذلك خلال متابعته سير انتظام إجراءات تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي بمدينة بلبيس طبقاً للائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023م ، في حضور محمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس.

واطلع المحافظ على معدلات العمل بالمركز التكنولوجي والطلبات المقدمة من المواطنين والنماذج المحررة وتعرف من العاملين على آلية تطبيق المنظومة الجديدة وإستخراج شهادة البيانات، مؤكداً على إسراع الخطى في تنفيذ هذا الملف الحيوي والهام للمواطنين

بمشاركة 141 عارضاً.. وزير التموين ومحافظ الشرقية يفتتحان السوق الحضاري بالعاشر من رمضان

افتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية ، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، السوق الحضاري بمدينة العاشر من رمضان والمقام علي مساحة 1000 متر مربع، بالمنطقة الفاصلة بين الحيين الأول والثاني ويضم 141 باكية تقدم مجموعة متنوعة من السلع الغذائية الأساسية، تشمل الخضروات والفواكه الطازجة، اللحوم والدواجن والأسماك، بالإضافة إلى المواد الغذائية الأخرى، والملابس والأحذية، والذي يجعله وجهة شاملة تلبي إحتياجات المواطنين اليومية بجودة عالية وأسعار مناسبة.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية ، أن السوق الحضاري يهدف إلى تنظيم حركة التجارة، والحد من ظاهرة الباعة الجائلين، وتوفير بيئة آمنة ومُنظمة للتسوق، بما يضمن وصول السلع للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة.

وأشار إلى أن تطوير الأسواق الحضارية يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز البنية التحتية للتجارة الداخلية، وضبط الأسواق، وتحقيق التوازن في الأسعار، وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين.