قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الطيران: نعمل على تنفيذ مشروعات استراتيجية لتطوير قطاع المطارات
وفاة الإذاعي الكبير أحمد أبو زيد
أحمد موسى: مشروع مستقبل مصر يقوم بتنمية 650 ألف فدان في العريش وسيناء
ما حكم قراءة الكتب الإلكترونية المخالفة لحقوق الملكية؟.. أمين الفتوى يجيب
قائمة الوظائف الأعلى أجرا في مصر.. لن تصدق ماذا جاء في المرتبة الأولى؟
تضارب حركة الملاحة البحرية.. الأرصاد الجوية تحذر من حالة الطقس
لو أنا في الامتحانات وسمعت حد بيغشش أعمل ايه؟.. عضو بالعالمي للفتوى تجيب
تطورات مفاجئة في مفاوضات الأهلي مع صفقته الجديدة
أمين الفتوى: 3 أوقات مكروه الصلاة فيها
مهدد بالهبوط درجة رابعة.. موديست ينتقل رسميا لنادي إنترسيتي الأسباني
حفيد أم كلثوم يكشف مفاجأة: "خال الملك فاروق" كان يريد الزواج منها
أقوى سلاح لمقاومة الفتن والهموم.. أمين الفتوى يشرح كيفية التقرب إلى الله
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ناشط ليبي يتعرض لاختراق ببرنامج تجسس إسرائيلي

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
القسم الخارجي

كشف الناشط الليبي المقيم في السويد، حسام الجمّاطي، المعروف بانتقاده الحاد لاتفاقيات الهجرة بين إيطاليا وليبيا، أنه تلقى إشعارًا من تطبيق واتساب يفيد بأنه كان مستهدفًا ببرنامج تجسس عسكري متطور، مما أثار مخاوف جديدة بشأن استخدام الحكومات الأوروبية للأسلحة السيبرانية.

أفادت شركة واتساب، المملوكة لميتا، بأنها اكتشفت في أواخر ديسمبر اختراقًا طال هواتف 89 ناشطًا وصحفيًا وأفرادًا من المجتمع المدني، من بينهم الجمّاطي. وأوضحت أن الاختراق قد يكون ناتجًا عن برنامج تجسس متطور يدعى "Graphite"، والذي تصنعه شركة Paragon Solutions الإسرائيلية، التي استحوذت عليها مؤخرًا شركة استثمار أمريكية.

ورغم رفض "باراغون" التعليق، كشف مصدر مقرب من الشركة أن لديها نحو 35 عميلًا حكوميًا، وصفهم بأنهم "حكومات ديمقراطية". لكن لم يتضح بعد أي حكومة كانت وراء استهداف الجمّاطي أو الصحفي الإيطالي فرانشيسكو كانشيلاتّو، الذي تلقى إشعارًا مماثلًا من واتساب.

جاء هذا الاختراق بعد وقت قصير من نشر الجمّاطي منشورات على فيسبوك كشف فيها عن حصوله على وثائق تتعلق بشبكات الهجرة غير الشرعية في ليبيا، وعلاقاتها بمراكز الاحتجاز، وارتباط قادة ميليشيات في طرابلس وزوارة بضباط استخبارات إيطاليين.

وقال الجمّاطي:
"كمناصر لمكافحة الفساد في ليبيا، حماية مصادري أمر بالغ الأهمية. هناك أشخاص يخاطرون بحياتهم لكشف الفساد المتجذر في بلدي وفساد الطبقة الحاكمة."

وأضاف:
"مجرد فكرة أن هناك من يتنصت عليك طوال اليوم، ويقرأ رسائلك، ويصل إلى صور أطفالك، هو أمر مرعب."

يعتمد برنامج "Graphite" على اختراق الهواتف بالكامل، مما يسمح لعملائه بالوصول إلى الرسائل المشفرة على تطبيقات مثل واتساب، مما يثير قلق الجمّاطي بشأن سلامة مصادره في ليبيا.

تم تطوير برامج التجسس العسكرية مثل "Graphite" لاستهداف المجرمين والإرهابيين، إلا أن العديد من التقارير تؤكد استخدام هذه الأدوات لاستهداف الصحفيين والنشطاء في جميع أنحاء العالم.

وتأتي هذه الواقعة بعد أن كشفت صحيفة الجارديان البريطانية أن الصحفي الإيطالي فرانشيسكو كانشيلاتّو، رئيس تحرير موقع Fanpage، تلقى إشعارًا من واتساب بشأن اختراق هاتفه بنفس البرنامج. وكان كانشيلاتّو قد نشر تحقيقات مثيرة عن أعضاء شباب فاشيين داخل حزب ميلوني اليميني المتطرف.

تجسس إسرائيلي ليبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الاعدادية في المحافظات

نتيجة الشهادة الاعدادية في المحافظات 2025.. الروابط هنا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 جميع المحافظات الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس.. من هنا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 جميع المحافظات الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس.. من هنا

بن شرقي

لن يشارك في المباراة المقبلة.. صدمة لعشاق الأهلي بسبب بن شرقي

اجازات

بشرى بشأن إجازات شهر رمضان.. 9 أيام مدفوعة الأجر للعاملين بالدولة

بدءً من اليوم.. هؤلاء اللاعبين يشاركون في صفوف الزمالك

بدءًا من اليوم.. هؤلاء اللاعبون يشاركون في صفوف الزمالك

التأمينات

خطوات الحصول على معاش التأمينات في سن 45 عاما

احمد حسن

أحمد حسن يعلن خبرا سارا لجماهير الأهلي

الضبع المرقط

الضبع المرقط يفاجئ المصريين .. أسباب الظهور المفاجئ بعد آلاف السنين

ترشيحاتنا

الزهايمر

أستاذ حديث بالأزهر: القراءة تحمي من الإصابة بالزهايمر

الجامع الأزهر

الأزهر: الغضب بين الأزواج سر ضياع الكثير من الأسر وحدوث الشقاق بينها

التوبة من الذنوب

ذنوبي كثيرة كيف أرجع إلى الله؟.. الدكتور أيمن الحجار يجيب

بالصور

طريقة عمل البشاميل بالدقيق بالمقادير الدقيقة

طريقة عمل البشاميل بالدقيق بالمقادير الدقيقة
طريقة عمل البشاميل بالدقيق بالمقادير الدقيقة
طريقة عمل البشاميل بالدقيق بالمقادير الدقيقة

قبل رمضان .. طريقة عمل صلصة البيتزا في المنزل

طريقة عمل صلصة البيتزا في المنزل
طريقة عمل صلصة البيتزا في المنزل
طريقة عمل صلصة البيتزا في المنزل

الكشف على 187 شخصا في قافلة طبية بقرية شوبك بسطة بالشرقية

جانب من القافلة
جانب من القافلة
جانب من القافلة

قوام ودلال.. مي عمر تستعرض بدل الراقصة في "إش إش" رمضان 2025

رمضان 2025 - مي عمر تستعرض بدل الراقصة في "إش إش"
رمضان 2025 - مي عمر تستعرض بدل الراقصة في "إش إش"
رمضان 2025 - مي عمر تستعرض بدل الراقصة في "إش إش"

فيديو

أم كلثوم

حفيد أم كلثوم يكشف تفاصيل لقائها مع بليغ حمدي وكواليس أغانيها

أشرف بن شرقي

اتنازلت عن مستحقاتي و مش خايف من حد … بن شرقي يكشف قصة انتقاله للاهلى

مشادة بملجأ ايتام

مشاهد صعبة .. حقيقة فيديو دار ايتام المحلة

محمد عبد السلام داخل نقابة الموسيقيين

العازف محمد عبد السلام ينهي أزمته مع نقابة المهن الموسيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إيه الجمال ده يا مصريين

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ترامب يحدد مصير نتنياهو!

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: كن نفسك

المستشار وليد رضوان

المستشار وليد رضوان يكتب: أزمة القوانين الاستثنائية فى العلاقة بين المالك والمستأجر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي ( 48 )

المزيد