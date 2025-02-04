فعاليات في حب أم كلثوم.. 50 عامًا على رحيل كوكب الشرق

في إطار الاحتفاء بمرور 50 عامًا على رحيل سيدة الغناء العربي كوكب الشرق أم كلثوم، ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية مجموعة من الفعاليات الفنية والثقافية المميزة في القاهرة والإسكندرية.

انطلاق الفعاليات

بدأت الفعاليات في متحف نجيب محفوظ بعرض وثائقي يستعرض مسيرة أم كلثوم، يليه حلقة نقاشية بمشاركة نخبة من المثقفين.

حفلات موسيقية مميزة

في متحف أم كلثوم، تُقام حفلات موسيقية متنوعة، منها حفلة فرقة "أم كلثوم النسائية" وحفل "ليلة في حب أم كلثوم" مع الأصوات الذهبية.

الفعاليات في الإسكندرية

مركز الحرية للإبداع يستضيف ندوة بعنوان "حديث الروح" بمشاركة مجموعة من الفنانين والمثقفين، لتعزيز الوعي بجوانب حياة أم كلثوم.

ورش فنية للأطفال

مركز إبداع الطفل "بيت العيني" يقدم ورشًا فنية تتناول إبداعات أم كلثوم، مما يساهم في تعريف الأجيال الجديدة بفنها.