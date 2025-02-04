سيكرر سيناريو سافيو.. عبدالجليل يثير الجدل بشأن صفقة الأهلي الجديدة

أكد محمد عبدالجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن مجلس إدارة نادي الزمالك، تأخر في حسم صفقات الفريق الأول لكرة القدم في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.



وقال عبدالجليل، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "etc":" الونش يمتلك رصيد كبير عند جماهير الزمالك، وليس من الطبيعي أن يترقص بتلك الطريقة في مباراة بيراميدز".



وتابع:" الزمالك ينافس على الدوري والكونفدرالية وكأس مصر، وحتى الان لم يبرم صفقات قوية وهناك تأخر في تدعيم الفريق في يناير الجاري".



وعن تعألق جراديشار مع الأهلي قال:" أري أن سيناريو برونو سافيو، يتكرر مع جراديشار، مهاجم الأهلي الجديد، ومحمد شريف يتحرك ويسجل مثله".



وشدد:" الزمالك يستطيع تدعيم صفوفه بصفقات قوية والخروج من الكبوة التي يمر بها بالتعاقد مع أحمد عبدالقادر ورمضان صبحي".