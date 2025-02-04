قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غير جاهز فنيا وبدنيا.. أمير هشام يكشف عن موعد الظهور الأول لـ بن شرقي مع الأهلي
وزير الطيران: رفع كفاءة الطاقة الاستيعابية لمطار القاهرة ليصبح مركزا محوريا بالمنطقة
مجلس الشيوخ الأميركي يوافق على تعيين كريس رايت وزيرا للطاقة
تحذيرات من الشبورة.. أمطار خفيفة تضرب هذه المحافظات اليوم
تقرير: إلغاء الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يفاقم أزمات المناخ ويهدد الاستقرار العالمي
البابا تواضروس: إحنا محظوظين إننا في وطن اسمه مصر
أحمد عيد عبدالملك يحمّل إدارة الزمالك مسئولية الهزيمة من بيراميدز
شبانة: الزمالك يقترب من ضم ثنائي أجنبي.. ورفع اسم ميشالاك من القائمة
ملك الأردن يحذر من خطورة التصعيد في الضفة الغربية
ترامب يعين روبيو في منصب القائم بأعمال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
هيجيسيث: جوانتانامو لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين والخيارات مفتوحة لمواجهة تهريب البشر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أهل مصر".. ورش إبداعية لأطفال المحافظات الحدودية لتعزيز الهوية وتنمية المواهب

قصور الثقافة
قصور الثقافة
أحمد عبد القوى

تتواصل فعاليات الأسبوع الثقافي السادس والثلاثين لمشروع "أهل مصر"، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة تحت شعار "يهمنا الإنسان"، برعاية د. أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، بقصر ثقافة روض الفرج.

وشهدت الفعاليات تنوعا في الورش الإبداعية، حيث تعلمت الفتيات فن صناعة الشنط بالشبك والخرز مع المدربتين نجلاء شحاتة ومنى عبد الوهاب، وتدرب الأطفال على حرفة الخيامية مع المدرب عماد عاشور، حيث قاموا برسم زهرة اللوتس وتنسيق ألوان القماش بخيوط الغرزة السحرية.

وفي إطار الحفاظ على الفنون التراثية، قدم الفنان ناصر عبد التواب ورشة فن الأراجوز، حيث درب الأطفال على تصنيع العروسة الأراجوز وصناعة "الأمانة" التي تمنح الأراجوز صوته المميز، بينما قام جمال الشرنوبي بتدريبهم على صناعة وتحريك عرائس الماريونيت.

وفي الجانب الأدبي، قدم السيناريست وليد كمال ورشة الكتابة المسرحية، حيث درّب الأطفال على أساسيات النص المسرحي، بينما عمل الشاعر عبده الزراع على تنمية مهاراتهم في إلقاء الشعر وتحليل القصائد.

وفي الموسيقى، واصل الفنان ماهر كمال ورشة الأداء الصوتي والغنائي، بينما أبدع الأطفال في الرسم بالموسيقى مع الفنان د. وائل عوض، حيث استمعوا لمقطوعات موسيقية وترجموها إلى لوحات فنية تعكس مشاعرهم وانطباعاتهم.

أما في المسرح، فقدم المخرج عمرو حسان ورشة فنون الأداء المسرحي، حيث تعلم الأطفال أساسيات التمثيل وأداء المشاهد الدرامية.

تقام الفعاليات بإشراف لاميس الشرنوبي، رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، والمدير التنفيذي لمشروع أهل مصر أطفال، ضمن برامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة د. حنان موسى، رئيس اللجنة التنفيذية للمشروع.

ويشارك في الأسبوع الثقافي 200 طفل من المحافظات الحدودية، منها شمال وجنوب سيناء، البحر الأحمر (حلايب، الشلاتين، وأبو رماد)، الوادي الجديد، مطروح، وأسوان، إضافة إلى أطفال المناطق الجديدة الآمنة بالقاهرة.

وتتضمن الفعاليات زيارات ميدانية لأبرز المعالم الثقافية والتاريخية، مثل قصر عابدين، مجمع الأديان بمصر القديمة، معرض القاهرة الدولي للكتاب، متحف الحضارة المصرية، وأهرام الجيزة، وذلك لتعزيز وعي الأطفال بتاريخ بلادهم وتنمية إحساسهم بالانتماء الوطني.

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة في دعم أطفال المحافظات الحدودية، حيث يهدف إلى تنمية الوعي الثقافي، وتعزيز الانتماء الوطني، ورعاية الموهوبين، في إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية الثقافية.

قصور الثقافة ثقافة فن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الاعدادية في المحافظات

نتيجة الشهادة الاعدادية في المحافظات 2025.. الروابط هنا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 جميع المحافظات الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس.. من هنا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 جميع المحافظات الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس.. من هنا

اجازات

بشرى بشأن إجازات شهر رمضان.. 9 أيام مدفوعة الأجر للعاملين بالدولة

احمد حسن

أحمد حسن يعلن خبرا سارا لجماهير الأهلي

الضبع المرقط

الضبع المرقط يفاجئ المصريين .. أسباب الظهور المفاجئ بعد آلاف السنين

حريق - أرشيفية

حريق داخل مطعم شهير بميدان ألف مسكن

نتيجة ثالثة إعدادي

محافظة القاهرة .. نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس والاسم

أمطار وبرودة شديدة .. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

أمطار وبرودة شديدة .. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

ترشيحاتنا

محافظ كفر الشيخ

اليوم.. محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

محافظ بني سويف

محافظ بني سويف يبحث مستجدات تطوير مصانع التدوير ودعم القطاع الصحي

وضع حجر أساس

ضمن مشروع "وش السعد".. وضع حجر أساس لمركز خدمي حضاري بنقادة في قنا

بالصور

طريقة عمل البشاميل بالدقيق بالمقادير الدقيقة

طريقة عمل البشاميل بالدقيق بالمقادير الدقيقة
طريقة عمل البشاميل بالدقيق بالمقادير الدقيقة
طريقة عمل البشاميل بالدقيق بالمقادير الدقيقة

قبل رمضان .. طريقة عمل صلصة البيتزا في المنزل

طريقة عمل صلصة البيتزا في المنزل
طريقة عمل صلصة البيتزا في المنزل
طريقة عمل صلصة البيتزا في المنزل

الكشف على 187 شخصا في قافلة طبية بقرية شوبك بسطة بالشرقية

جانب من القافلة
جانب من القافلة
جانب من القافلة

قوام ودلال.. مي عمر تستعرض بدل الراقصة في "إش إش" رمضان 2025

رمضان 2025 - مي عمر تستعرض بدل الراقصة في "إش إش"
رمضان 2025 - مي عمر تستعرض بدل الراقصة في "إش إش"
رمضان 2025 - مي عمر تستعرض بدل الراقصة في "إش إش"

فيديو

أم كلثوم

حفيد أم كلثوم يكشف تفاصيل لقائها مع بليغ حمدي وكواليس أغانيها

أشرف بن شرقي

اتنازلت عن مستحقاتي و مش خايف من حد … بن شرقي يكشف قصة انتقاله للاهلى

مشادة بملجأ ايتام

مشاهد صعبة .. حقيقة فيديو دار ايتام المحلة

محمد عبد السلام داخل نقابة الموسيقيين

العازف محمد عبد السلام ينهي أزمته مع نقابة المهن الموسيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إيه الجمال ده يا مصريين

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ترامب يحدد مصير نتنياهو!

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: كن نفسك

المستشار وليد رضوان

المستشار وليد رضوان يكتب: أزمة القوانين الاستثنائية فى العلاقة بين المالك والمستأجر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي ( 48 )

المزيد