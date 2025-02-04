قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماذا أفعل إذا كانت ذنوبي كثيرة؟.. انتبه لـ10 حقائق بحديث النبي
رونالدو: أنا الأفضل في التاريخ.. وكنت قريب من اللعب لبرشلونة
مسرحية بايخة.. محمد عبدالله يشن هجوما حادا على إدارة الزمالك
القصة الكاملة لحادث فتاة القطامية.. شاب نصب عليها في سهرة حمراء
معلومات الوزراء يرصد أرباح القابضة للسياحة والفنادق خلال 2024
مندوب فلسطين بالأمم المتحدة يدعو مجلس الأمن الدولي لسرعة وقف العدوان الاسرائيلي
البابا تواضروس: تهجير الفلسطينيين خارج بلادهم أمر مرفوض تماما
وزير الخارجية الأمريكي: لا نخوض مباحثات للاعتراف بـ مادورو رئيسا لفنزويلا
غير جاهز فنيا وبدنيا.. أمير هشام يكشف عن موعد الظهور الأول لـ بن شرقي مع الأهلي
وزير الطيران: رفع كفاءة الطاقة الاستيعابية لمطار القاهرة ليصبح مركزا محوريا بالمنطقة
مجلس الشيوخ الأميركي يوافق على تعيين كريس رايت وزيرا للطاقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أوغندا ومنظمة الصحة العالمية تطلقان أول تجربة لقاح ضد فيروس الإيبولا – السودان

ايبولا
ايبولا
الخارجي

في خطوة غير مسبوقة عالميًا، أعلنت وزارة الصحة الأوغندية ومنظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، عن إطلاق أول تجربة لقاح على الإطلاق ضد فيروس الإيبولا من سلالة السودان. 

وتمت هذه الخطوة بسرعة قياسية، حيث جرى تجهيز التجربة العشوائية في غضون أربعة أيام فقط منذ تأكيد تفشي المرض في 30 يناير.  

أكدت منظمة الصحة العالمية أن الباحثين الرئيسيين من جامعة ماكيريرى ومعهد بحوث الفيروسات في أوغندا، بدعم من منظمة الصحة العالمية وشركاء آخرين، عملوا بلا توقف لضمان تجهيز التجربة بسرعة مع الالتزام بالمعايير التنظيمية والأخلاقية الوطنية والدولية. وتُعد هذه التجربة الأولى من نوعها لتقييم الفعالية السريرية للقاح ضد فيروس الإيبولا – السودان، مما يعكس مستوى متقدمًا من الاستعداد البحثي.  

تم التبرع باللقاح المرشح من قبل مؤسسة جافي IAVI، بتمويل من منظمة الصحة العالمية، وتحالف ابتكارات التأهب للأوبئة (CEPI)، ومركز أبحاث التنمية الدولية الكندي (IDRC)، وهيئة التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ الصحية التابعة للمفوضية الأوروبية (HERA)، بالإضافة إلى دعم من المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC).  

في هذا السياق، وصف الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، هذه الخطوة بأنها "إنجاز مهم لتعزيز الاستعداد لمواجهة الأوبئة وحماية الأرواح عند تفشي الأمراض"، مشيدًا بالتعاون الدولي الذي شمل علماء وخبراء من مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى الجهود الميدانية للعاملين الصحيين والمجتمعات المحلية في أوغندا.    

انطلقت تجربة اللقاح العشوائية اليوم في العاصمة الأوغندية كمبالا، حيث جرى تقييم لقاح فيروس التهاب الحويصلات المؤتلف (rVSV) المرشح، بمشاركة منظمة الصحة العالمية تحت إشراف مسؤولين كبار، من بينهم الدكتور مايك رايان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية، وممثل منظمة الصحة العالمية في أوغندا، الدكتور كاسوندي موينجا.  

تم تحديد ثلاث حلقات تطعيم، تضمنت الحلقة الأولى نحو 40 شخصًا من المخالطين للحالة الأولى المبلغ عنها، وهي عاملة صحية توفيت نتيجة إصابتها بالفيروس.  

رغم التقدم العلمي في تطوير لقاحات محتملة، إلا أنه لا يوجد حتى الآن لقاح مرخص لمكافحة تفشي فيروس الإيبولا – السودان، حيث تقتصر اللقاحات المتاحة حاليًا على سلالة الإيبولا الزائيرية. كما أن العلاجات المعتمدة تظل مقتصرة على الفيروس الزائيري، ما يجعل تجربة هذا اللقاح الجديد خطوة محورية في مكافحة التفشي المستقبلي للفيروس السوداني.  

وقد أوصت مجموعة العمل المستقلة المعنية بتحديد أولويات اللقاحات المرشحة التابعة لمنظمة الصحة العالمية باستخدام هذا اللقاح في التجربة. 

وإذا أثبت فعاليته، فسيكون قادرًا على المساهمة في السيطرة على تفشي المرض وتوفير البيانات اللازمة لاعتماده رسميًا.  

في عام 2022، خلال التفشي السابق لفيروس الإيبولا – السودان في أوغندا، تم وضع بروتوكول عشوائي للقاحات المرشحة، كما تم تدريب فرق البحث تحت إشراف وزارة الصحة الأوغندية لضمان جاهزيتها لإجراء تجارب مماثلة في المستقبل.  

مع انطلاق التجربة الجديدة، تلقى الباحثون تدريبًا مكثفًا في الأيام الأخيرة، كما وصلت فرق من منظمة الصحة العالمية إلى أوغندا لدعم تنفيذ التجربة وضمان الالتزام بالمعايير السريرية الصارمة.  

تم تخزين جرعات اللقاح مسبقًا في أوغندا، حيث تعاونت منظمة الصحة العالمية مع السلطات الصحية الوطنية لمراجعة وثائق سلسلة التبريد والتأكد من الحفاظ على الجرعات في ظروف مناسبة طوال السنوات الماضية.  

كجزء من الاتفاقية مع وزارة الصحة الأوغندية، وقّعت منظمة الصحة العالمية اتفاقية مع جافي IAVI لتوفير جرعات إضافية من اللقاح المرشح في المستقبل، وذلك لضمان استمرارية التجربة ونجاحها في حال أثبت اللقاح فعاليته.

يمثل إطلاق أول تجربة لقاح ضد فيروس الإيبولا – السودان إنجازًا علميًا مهمًا في جهود مكافحة الأوبئة. وإذا أثبت اللقاح فعاليته، فقد يكون أداة رئيسية للحد من تفشي الفيروس في المستقبل، مما يعزز الأمن الصحي العالمي ويمنح المجتمعات المتأثرة فرصة أكبر لمواجهة هذا التحدي الصحي الخطير.

منظمة الصحة العالمية لقاح فيروس الإيبولا وزارة الصحة الأوغندية سلالة السودان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 جميع المحافظات الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس.. من هنا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 جميع المحافظات الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس.. من هنا

اجازات

بشرى بشأن إجازات شهر رمضان.. 9 أيام مدفوعة الأجر للعاملين بالدولة

احمد حسن

أحمد حسن يعلن خبرا سارا لجماهير الأهلي

الضبع المرقط

الضبع المرقط يفاجئ المصريين .. أسباب الظهور المفاجئ بعد آلاف السنين

حريق - أرشيفية

حريق داخل مطعم شهير بميدان ألف مسكن

نتيجة ثالثة إعدادي

محافظة القاهرة .. نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس والاسم

أمطار وبرودة شديدة .. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

أمطار وبرودة شديدة .. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

الشيخ محمود الشحات أنور

أول تعليق من محمود الشحات أنور على رفضه عزاء لأجل 50 ألف جنيه زيادة

ترشيحاتنا

إقبال كثيف من غير المصريين على معرض القاهرة الدولي للكتاب

إقبال كثيف من غير المصريين على معرض القاهرة الدولي للكتاب

من قصور الثقافة

على أجنحة الخيال الفارسي.. 69 قصة من كنوز الشرق

قصور الثقافة

أهل مصر".. ورش إبداعية لأطفال المحافظات الحدودية لتعزيز الهوية وتنمية المواهب

بالصور

طريقة عمل حواوشي البيض بأقل التكاليف

حواوشي البيض
حواوشي البيض
حواوشي البيض

حروق ولزوجة.. أخطاء تخزين القلقاس بهذه الطريقة

تخزين القلقاس
تخزين القلقاس
تخزين القلقاس

طريقة عمل البشاميل بالدقيق بالمقادير الدقيقة

طريقة عمل البشاميل بالدقيق بالمقادير الدقيقة
طريقة عمل البشاميل بالدقيق بالمقادير الدقيقة
طريقة عمل البشاميل بالدقيق بالمقادير الدقيقة

قبل رمضان .. طريقة عمل صلصة البيتزا في المنزل

طريقة عمل صلصة البيتزا في المنزل
طريقة عمل صلصة البيتزا في المنزل
طريقة عمل صلصة البيتزا في المنزل

فيديو

أم كلثوم

حفيد أم كلثوم يكشف تفاصيل لقائها مع بليغ حمدي وكواليس أغانيها

أشرف بن شرقي

اتنازلت عن مستحقاتي و مش خايف من حد … بن شرقي يكشف قصة انتقاله للاهلى

مشادة بملجأ ايتام

مشاهد صعبة .. حقيقة فيديو دار ايتام المحلة

محمد عبد السلام داخل نقابة الموسيقيين

العازف محمد عبد السلام ينهي أزمته مع نقابة المهن الموسيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إيه الجمال ده يا مصريين

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ترامب يحدد مصير نتنياهو!

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: كن نفسك

المستشار وليد رضوان

المستشار وليد رضوان يكتب: أزمة القوانين الاستثنائية فى العلاقة بين المالك والمستأجر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي ( 48 )

المزيد