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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

للنشر 06:30 ------ روسيا: أوبك+ ستواصل مراقبة سوق النفط وجميع الاتفاقات لا تزال سارية

اوبك
اوبك
الخارجي

صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الإثنين، بأن "أوبك+" ستواصل مراقبة سوق النفط خلال سريان اتفاق بدء الاستعادة التدريجية للإنتاج بدءًا من أبريل القادم.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن نوفاك قوله ، في تصريح ردا على سؤال عما إذا كان اتفاق بدء الاستعادة التدريجية لإنتاج النفط بدءًا من أبريل سيظل قائما ، "سنواصل مراقبة الأمر على أساس شهري، وحتى الآن لا تزال القرارات التي اتُخذت سارية".

وأضاف : "بدءا من الأول من أبريل، وعلى مدار عام ونصف، يجب أن نضمن استعادة جزئية للتخفيض الطوعي الذي تم اعتماده في عام 2023، وفقًا لجدول الزيادات التدريجية في الإنتاج، الحصص ستظل سارية حتى نهاية عام 2026".

وتابع نوفاك : "الوضع في السوق مستقر، ونرى أن الطلب يزداد، ففي نهاية العام الماضي ارتفع بنحو 1.5 مليون برميل، وفي العام الحالي 2025، نتوقع زيادة قدرها 1.4 مليون برميل يوميا، وفي الوقت نفسه، تسمح لنا معدلات النمو الاقتصادي العالمي أيضًا بالتحدث بتفاؤل بأن الطلب سيكون كافيًا".

ونوه بأن "أوبك+" أشارت لمستوى التنفيذ العالي للاتفاق في نوفمبر وديسمبر، وكان إجمالي خفض إنتاج النفط أكبر حتى مما هو متفق عليه في الحصص الإجمالية، حيث تلتزم جميع الدول تقريبا بالاتفاق بنسبة 100 بالمئة.

وأوضح أنه جرى في اجتماع لجنة مراقبة "أوبك+" مناقشة مسألة زيادة إنتاج النفط في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن المهم الحفاظ على توازن المصالح بين المصدرين والمستهلكين لـ "الذهب الأسود".

رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أوبك

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