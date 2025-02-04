قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السرساوي ينفي وجود أخطاء في تلاوة عبدالفتاح الطاروطي.. ويؤكد: حقد على الشيخ
حبس وغرامة.. عقوبة سرقة التيار الكهربائي
عمرو الدردير يفجر مفاجأة عن صفقات الزمالك .. تفاصيل
مناقشات لتعزيز التنسيق بين قناة السويس والمنظمة البحرية الدولية لاستعادة استقرار الملاحة
فتح باب التقديم في مدارس النيل المصرية الدولية 2026.. عبر هذا الرابط
وزير التعليم يزور جامعة كامبريدج ويبحث سبل التعاون لتطوير المناهج وتدريب المعلمين
مباحثات مصرية تركية لتعزيز التعاون في مجالي الطاقة والسياحة
مصادر تكشف ما سيبحثه الشرع مع أردوغان اليوم
إلغاء حكم حبس الشيخ محمد أبو بكر في قضية ميار الببلاوي
بشاي: تراجع ملحوظ في أسعار الزيت والسكر والياميش مقارنة بالعام الماضي
نسبة النجاح 70.13%⁩.. نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة البحيرة
وزيرا الخارجية المصري والتركي يتفقان على رفض تهجير الفلسطينيين والتمسك بحل الدولتين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

حبس وغرامة.. عقوبة سرقة التيار الكهربائي

حبس وغرامة.. عقوبة سرقة التيار الكهربائي
حبس وغرامة.. عقوبة سرقة التيار الكهربائي
ولاء خنيزي

تضع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من ضمن أولوياتها العمل على القضاء على التعديات على التيار الكهربائي، والتعدي على المنشئات العامة للكهرباء ومحاولة البعض التلاعب في العدادات المختلفة، وذلك من أجل رفع مستوى الخدمات المقدمة في قطاع الكهرباء، والحفاظ على حق الدولة، هذا بالإضافة إلى تحسين قدرات الشبكات وتطوير البنية التحتية في قطاع الكهرباء مما سيؤثر بالإيجاب على كفاءة التشغيل، وتحقيق الجودة في كافة الخدمات الكهربائية المقدمة للجمهور.

عقوبات مشددة على سرقة التيار الكهربائي

للحفاظ على حقوق الدولة من سرقة التيار الكهربائي، فرض قانون الكهرباء عقوبات لمن يتسبب في اتلاف المنشآت بنقل أو توزيع الكهرباء أو محاولة سرقة التيار، حيث نصت المادة رقم (68) بمعاقبة المتسبب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما نص القانون على أن تشدد العقوبة إلى السجن إذا ترتب على هذه الأفعال أضرار بالممتلكات أو الأرواح.

الحبس لمن قام بأنشطة على الكهرباء بدون ترخيص

حددت المادة (69) من قانون الكهرباء على أنه سيتم عقاب أي فرد يقوم بأنشطة على الكهرباء بدون الحصول على الترخيص اللازم من الجهاز، حيث ستصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وسيتم فرض غرامة مالية لا تزيد عن مليون جنيهًا أو بإحدى العقوبتين.

الحبس من 6 شهور إلى سنتين للمستولي على التيار الكهربائي

جاءت المادة رقم (70) من قانون الكهرباء لتنص على معاقبة المستولي على التيار الكهربائي بغير وجه حق بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين، كما نصت على توقيع غرامة مالية لا تقل عن (10000) جنيهًا ولا تزيد على (100000) جنيهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الحبس 6 أشهر لمن يستغل وظيفته في الكهرباء 

نص القانون أيضًا على معاقبة أي فرد يستغل وظيفته في الكهرباء ويقوم بالمشاركة في أعمال توصيل الكهرباء للمستهلك أو أي جهة تستفيد من الكهرباء بدون وجه حق أو سند قانوني، بالمعاقبة بالحبس مدة لا تزيد على (6) أشهر وبغرامة مالية لا تزيد على 50000 جنيهًا أو بإحدى العقوبتين.

الكهرباء وزارة الكهرباء سرقة التيار الكهربائي التيار الكهربائي عقوبة سرقة التيار الكهربائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بطاقة التموين

أسعار السلع التموينية اليوم 3 فبراير 2025

نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2025

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2025 في 13 محافظة .. ظهرت الآن

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2025

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2025 | تداول قوائم الدرجات بـ"فيس بوك"

سعر الذهب

عيار 21 مفاجأة.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4-2-2025

إجازات شهر رمضان 2025

بشرى لموظفي الدولة والمدارس.. إليك تفاصيل إجازات شهر رمضان 2025

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 4 فبراير.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

النوم بعد الفجر

هل النوم بعد الفجر يمنع الرزق ويجلب الفقر.. الإفتاء: احذره لـ7 أسباب

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

نصيحة لأصحاب العداد مسبوق الدفع بداية كل شهر تجنبك خصم الرصيد

ترشيحاتنا

أرشيفية

صفقة خاسرة| للمرة الثانية.. زوجة تلجأ للقضاء للخلاص من زوج طماع

أرشيفية

تطالب بإنهاء خدمتها لعجز مستديم.. إحالة دعوى موظفة للقضاء الإداري

أرشيفية

المحكمة الإدارية العليا ترفض طعن صيدلانية بشأن معادلة شهادة البورد الأمريكي

بالصور

طرق طبيعية لتعزيز هرمون السعادة.. استعادة البهجة من قلب الطبيعة والحياة اليومية

طرق طبيعية لتعزيز هرمون السعادة
طرق طبيعية لتعزيز هرمون السعادة
طرق طبيعية لتعزيز هرمون السعادة

احذر عادة قضم الأظافر,, تأثير خطير على الأسنان وصحتك العامة

احذر عادة قضم الأظافر: تأثير خطير على الأسنان وصحتك العامة
احذر عادة قضم الأظافر: تأثير خطير على الأسنان وصحتك العامة
احذر عادة قضم الأظافر: تأثير خطير على الأسنان وصحتك العامة

استعداداً لشهر رمضان.. طريقة تدميس الفول زي المطاعم

تدميس الفول
تدميس الفول
تدميس الفول

احذر طقطقة الرقبة والظهر.. عادة شائعة قد تسبب أضراراً خطيرة

احذر طقطقة الرقبة والظهر..عادة شائعة قد تسبب أضراراً خطيرة
احذر طقطقة الرقبة والظهر..عادة شائعة قد تسبب أضراراً خطيرة
احذر طقطقة الرقبة والظهر..عادة شائعة قد تسبب أضراراً خطيرة

فيديو

مسلسلات رمضان

بناء على طلب الجماهير.. تعرف على قائمة مسلسلات الأجزاء الثانية في رمضان٢٠٢٥

وفاة موظف الاوبرا

تفاصيل غريبة .. قصة وفاة موظف الاوبرا و ما حدث قبل الواقعة

هدى الاتربي

انا دلوعة العتاولة.. هدى الاتربي تكشف كواليس مسلسلها الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إيه الجمال ده يا مصريين

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ترامب يحدد مصير نتنياهو!

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: كن نفسك

المستشار وليد رضوان

المستشار وليد رضوان يكتب: أزمة القوانين الاستثنائية فى العلاقة بين المالك والمستأجر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي ( 48 )

المزيد