هل هي الحرب التجارية؟ .. بكين تفرض رسوما جمركية على منتجات أمريكية

فرضت السلطات الصينية رسوماً جمركية على مجموعة من المنتجات الأمريكية، بالإضافة الي فتح تحقيق مع جوجل.

جاء ذلك بعدما فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تعريفة جمركية بنسبة 10% على البضائع المستوردة من الصين، ما يؤجج الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم مجدداً.

وأشارت وسائل إعلام إلى أن السلطات الصينية ستحقق مع شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة بمزاعم مخالفات لقوانين مكافحة الاحتكار، بحسب ما ورد في بيان أصدرته الإدارة الوطنية لتنظيم السوق اليوم الثلاثاء.

كما أعلنت بكين عن فرض تعريفة جمركية بنسبة 15% على الفحم والغاز، و10% على النفط ومعدات الزراعة المستوردة من الولايات المتحدة.

و اشتملت الإجراءات التي اتخذتها الصين علي فرض قيود على المواد المرتبطة بالتنجستن، وضم شركة "بي في اتش" (PVH)، مالكة علامة "كلفن كلاين" التجارية، وشركة "إيلومينا" (Illumina) إلى قائمة الكيانات غير الموثوقة.