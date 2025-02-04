استعدادا لشهر رمضان.. تجهيز منافذ الزراعة لعرض السلع بأسعار مخفضة

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم 182 من اصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانجراف والفيديو، متضمنا توضيحا لجهود وانشطة مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 28 يناير وحتى 3 فبراير الجاري.

وخلال هذا الاسبوع شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، حملات على اسواق اللحوم، حيث تم ضبط 10 طن و 500 كجم مصنعات و مقطعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمي ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، اجتماع اللجنة العليا للتراخيص، وذلك لمناقشة طلبات المواطنين بخصوص إقامة المشروعات وغيرها من الطلبات والتى تخدم مصالح المواطنين بالمحافظة، كما تم تنفيذ ندوات إرشادية حول ترشيد استهلاك مياه الري، والزراعات التعاقدية، كما اعلنت المديرية، مواصلة أعمال حملة مكافحة القوارض، وصيانه محصول القمح.

واعلنت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، استعداد وجاهزية 9 منافذ ثابتة لتوفير السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة، استعدادا لشهر رمضان، كما واصلت المديرية أعمال مكافحة القوارض وصيانة محصول القمح قبل طرد السنابل، كما تم ازالة (26) حالة تعدي على الاراضي الزراعية، كما اعلنت مديرية الطب البيطرى، استمرار اعمال لجان الحملة القومية للتحصين ضد مرض التهاب الجلد العقدى وجدرى الاغنام.

وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، ندوة ارشادية حول حبة الغلة، والاستخدام الآمن لها، كما واصلت أعمال تطهير المساقي، كما تم المرور علي محلات ومصانع الأعلاف ومزارع الماشية والدواجن ومراكز تجميع الالبان.

كما اعلنت مديرية الطب البيطرى، الانتهاء من تحصين 62 الف و 778 راس ماشية ضد مرض الجلد العقدى وجدرى الاغنام، وتلقيح 925 حيوان تلقيحاً اصطناعياً، كما تم عقد 86 ندوة ارشادية للتوعية بالامراض الوبائية والحفاظ على الصحة العامة.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية، المرور على زراعات القمح والبنجر، كذلك تم ختام فعاليات دورة مطبقي المبيدات، فضلا عن تنفيذ قافلة بيطرية مجانية، وتقديم الخدمات البيطرية لـ 1250رأس ماشية.

كما أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، 26 قافلة بيطرية شاملة بعدد من الوحدات البيطرية، وتم تقديم الخدمات البيطرية لحوالي 6575 حيوان، وتم عقد لقاءات ارشادية، وشن حملات للتفتيش على ثلاجات اللحوم، حيث تم ضبط حوالى 1000 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، كما تم تحصين 30 ألف و 96 جرعة تحصين ضد مرض التهاب الجلد العقدى وجدرى الاغنام.

فيما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الاسكندرية، المرور على الزراعات الشتوية، والادارات الزراعية، ومتابعة سير العمل، كما تم تنفيذ يوم حقل لمحصول القمح، ضمن مشروع ترشيد استهلاك المياه، كذلك تنفيذ ندوة حول زراعة الأسطح والبلكونات.

كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الاسماعيلية، المرور علي الجمعيات التعاونية الزراعية، وتفقد الزراعات الشتوية، والاطمئنان علي حالة الترع والمصارف، ومتابعة أعمال توزيع الأسمدة.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، المرور على الزراعات الشتوية: القمح، البنجر، الشعير، البرسيم، كما تم عقد ندوتين إرشاديتين حول محصولي الشعير والقمح، وتنفيذ يوم حقل حول محصول القمح، ضمن فعاليات برنامج ترشيد استخدام المياة في الأنشطة الزراعية.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة شمال سيناء، المرور على الحقول الارشادية لمحصول الشعير، كذلك تم المرور على الصوب الزراعية، ومحلات الاتجار بالمبيدات والأسمدة والمخصبات.

كما اعلنت مديرية الزراعة بمحافظة بجنوب سيناء، مواصلة أعمال تدقيق المساحات المنزرعة بالقمح، كما تم عقد لقاء بحديقة مجلس مدينة ابو رديس للتعرف على أهمية الزراعة ودورها فى الحفاظ على البيئة، وتم المرور على الزراعات المختلفة، ومتابعة عملية الرى ومدى انتظامها ومتابعة الخدمات الزراعية المقدمة للزراعات.

ونفذت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، يوم حقلي حول مكافحة دودة ورق القطن في محصول بنجر السكر، كما تم المرور علي محلات الأعلاف وكذلك حظائر الماشية ومزارع الدواجن ومصانع الأعلاف ومراكز تجمع الالبان، كما تم تنفيذ 4 فاعليات ارشاديه حول محصول القمح وترشيد استخدام المياه فى الانشطة الزراعية وتطهير المراوى والمساقى وزيارة ميدانيه للفرق البحثيه للمحاصبل القائمة.

كما اعلنت مديرية الزراعة بمحافظة بنى سويف، تنفيذ يوم حقل حول محصول القمح، ومشروع الترشيد ودوره فى زيادة إنتاجية المحصول، كما واصلت مديرية الطب البيطرى بمحافظة المنيا، المرور على لجان التحصين بالادارات البيطرية على مستوى المحافظة، لمتابعة اعمال التحصينات ضد مرضي الجلد العقدي في الأبقار وجدري الأغنام والماعز.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة اسيوط، تفقد زراعات القمح والزراعات الشتوية، ولقاء المزارعين، كما تم استقبال وفد هيئة التعاون الدولى اليابانية (الجايكا)، كما تم عقد اجتماع مع مديري الادارات الزراعية والتعاونية، لمناقشة اهم مستجدات الاعمال بالقطاع الزراعى.

وخلال هذا الاسبوع ايضا نفذت مديرية الزراعة بمحافظة سوهاج، عدد من الندوات الإرشادية وأيام حقل والمدارس الحقلية، لتقديم الدعم الفني للمزارعين، كما استقبلت المديرية وفد البرنامج الأوروبي للتنمية الريفية المتكاملة، لوضع خطة شاملة لتنفيذ تدخلات البرنامج بالمحافظة خلال الفترة المقبلة.

كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة قنا، ومسئولى منظمة الاغذيه والزراعه (الفاو)، اجتماع مع المزارعين، حول مشروع تعزيز انتاجية وحدة المياه في الزراعة، كما تم تنفيذ ندوات ارشادية حول محصول القمح، وترشيد استخدام المياه، وتدوير المخلفات.

وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة الاقصر، اجتماع مع اعضاء الجمعيه المشتركة، لمتابعة سير العمل والتيسير على المزارعين، كما تم زيارة منشر لتجفيف الطماطم، والمرور على قطاعات التجفيف والتخزين والفرز والتعبئه وإعدادها للتصدير، كما تم استقبال وفد مشروع تعزيز المرونة ومنظمة اليونيدو، لبحث اجراءات مشروع زراعة 10 افدنة بمحصول قصب السكر بالشتلات والرى الحديث والطاقة الشمسية.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لألقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة.

كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالأرقام، فضلا عن اصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.