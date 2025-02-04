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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة.. موعد إتاحتها على الموقع الرسمي

نتيجة الاعدادية محافظة البحيرة
نتيجة الاعدادية محافظة البحيرة
ساندي رضا

يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور في محافظة البحيرة عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة بالاسم ورقم الجلوس  2025 الترم الأول، حيث تعتبر هذه المرحلة أحد المراحل التعليمية الحاسمة التي تحدد مستقبل الطلاب، لكن السؤال الذي يشغل بال الكثيرين هو: كيف يمكنني الحصول على النتيجة؟
حيث وجهت الدكتورة جاكلين عازر بإعلان النتائج داخل المدارس والإدارات التعليمية بالمحافظة بدءا من الساعه الرابعه من عصر اليوم ، كما سيتم رفعها إلكترونيا على الرابط الخاص بوزارة مديرية التربية والتعليم حيث سيتم الاستعلام عن النتيجه برقم جلوس الطالب.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة هذا العام  120 الف و263 طالب وطالبة، حضر منهم 119 الف و791 نجح منهم  84004 بنسبة  70.13%.

كما اعتمدت  المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين 4622 طالب وطالبة حضر منهم  4526 طالب وطالبة ونجح   4459 بنسبة نجاح 98.5 %.

وكذا الشهادة الإعدادية للصم  وضعاف السمع بلغ عدد المتقدمين 37 طالب وطالبة حضر منهم 37  ونجح  37 طالب بنسبة  100%

كما بلغ عدد المتقدمين للاعدادية من المكفوفين 11 طالب وطالبة حضر  منهم 10 طلاب ونجح 10 طلاب بنسبة 100 %.


وتتقدم الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، والأستاذ يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بخالص التهنئة لجميع أبنائنا الطلاب متمنين لهم مزيد من التفوق والنجاح فى مسيرتهم التعليمية.


‎شدد يوسف الديب وكيل وزاره التربية والتعليم بالبحيرة، على ضرورة الالتزام بكافة الضوابط المنظمة لإجراء عملية تصحيح أوراق الامتحانات، مشيرا إلى أن 125 ألفا و867 طالبا وطالبة قد أدوا امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية العامة بمحافظة البحيرة، أمام 575 لجنة بنطاق 18 إدارة تعليمية.
‎أوضح يوسف الديب، أن امتحانات الشهادة الإعدادية انتهت دون أى مشاكل، وأنه تم تشكيل غرفة عمليات فرعية بكل إدارة تعليمية ومنع استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان للطلبة أو الملاحظين،

محافظة البحيرة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة بالاسم ورقم الجلوس

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