وسط غياب لاعبي الزمالك.. ثنائي الأهلي في التشكيل المثالي للجولة الـ11

تصدر الثنائي إمام عاشور وجراديشار لاعبا النادي الأهلي، التشكيل المثالي للجولة 11 من الدوري المصري الممتاز بحسب شبكة سوفاسكور المتخصصة في الأرقام والإحصائيات.

وتواجد ثنائي الأهلي في التشكيل المثالي للجولة رفقة إبراهيم عادل لاعب بيراميدز و3 لاعبين من نادي فاركو ولاعبان من المصري البورسعيدي ومثلهما من نادي حرس الحدود.

وشهدت التشكيلة المثالية غيابًا تامًا للاعبي الزمالك بعد الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها الأبيض ضد بيراميدز بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما بملعب “الدفاع الجوي”، فيما شهدت لاعبًا واحدًا من بيراميدز وهو إبراهيم عادل.

وضمت التشكيلة المثالية كل من، محمد سيها حارس حرس الحدود، عبد الرحمن جودة مدافع حرس الحدود، ياسين مرعي وأحمد جمعة وعمرو ناصر ثلاثي فاركو، كريم العراقي وعبدالرحيم دغموم ثنائي المصري البورسعيدي، وخليل الديب لاعب الاتحاد السكندري، إبراهيم عادل لاعب بيراميدز، جراديشار وإمام عاشور ثنائي الأهلي.