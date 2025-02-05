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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار محافظة المنيا.. كدواني يفتتح منفذا للسلع الغذائية ومعرض أيادي مصر للحرف اليدوية ويعقد اجتماعا لمناقشة ملفات التصالح وجذب الاستثمارات

محافظ المنيا يفتتح المعرض
محافظ المنيا يفتتح المعرض
ايمن رياض

شهدت محافظة المنيا عدة أحداث مهمة على مدار اليوم، فقد افتتح اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، منفذا للسلع الغذائية بميدان عمر أفندى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، كما افتتح معرض ايادي مصر للحرف اليدوية والمشروعات الصغيرة
، وعقد اجتماعاً موسعاً لمناقشة ملفات التصالح وجذب الاستثمارات. 

محافظ المنيا يفتتح منفذا للسلع الغذائية بميدان عمر أفندي ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة .

افتتح اللواء عماد كدوانى ، محافظ المنيا ، اليوم الثلاثاء ، منفذا للسلع الغذائية بأسعار مخفضة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بميدان عمر أفندى بحى وسط مدينة المنيا لتوفير السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة ،وذلك في إطار جهود المحافظة لتوفير منافذ حضارية تضمن للمواطنين الحصول على سلع ذات جودة عالية وأسعار مناسبة .

محافظ المنيا يعقد اجتماعاً موسعاً لمناقشة ملفات التصالح وجذب الاستثمارات.


عقد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اجتماعًا موسعًا بحضور اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء المدن التسع ومديري المراكز التكنولوجية، لمناقشة عدد من الموضوعات والقضايا التي تهم المواطن المنياوي، والوقوف على أهم التحديات التي تواجههم أثناء تنفيذ مهامهم الوظيفية بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة .

أكد المحافظ على ضرورة التفاعل مع الأهالي بنطاق مراكز وقرى المحافظة في مشاكلهم اليومية للتعرف عن قرب على القضايا التي تشغل المواطنين، والمتابعة الميدانية المستمرة للخدمات العامة، وسرعة حل شكاوى ومشاكل المواطنين.


محافظ المنيا يفتتح معرض أيادي مصر للحرف اليدوية والمشروعات الصغيرة


أفتتح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، صباح اليوم الثلاثاء، معرض أيادي مصر على كورنيش النيل أمام نادي المنيا الرياضي، وذلك خلال الفترة من 4 إلى 6 فبراير الجاري، بالتعاون بين وحدة أيادي مصر للحرف اليدوية والتراثية ووحدة “مشروعك” للتنمية المجتمعية، ضمن المبادرة الرئاسية "بداية" بهدف دعم وتسويق المشروعات الحرفية والتجارية.

أكد المحافظ على أن القيادة السياسية حريصة على دعم وتسويق المنتجات الحرفية والتراثية واليدوية التي تتميز بها قرى ومدن المحافظات وتعمل على إقامة المعارض لهم داخلياً وخارجيا.

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