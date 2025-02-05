نشرة المرأة والمنوعات| الحصبة تحولت إلى وباء في المغرب.. استخدام الطماطم الطرية تصيبك بمشاكل صحية خطيرة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ومن أبرزها: الحصبة تحولت إلى وباء قلق في المغرب، مخاطر حقن التخسيس على الجسم، منافع ومخاطر عقاقير خفض الوزن، استخدام الطماطم الطرية "المفعصة" تصيبك بمشكلات صحية، طرق ناجحة لتخزين القرنبيط لفترات طويلة، وغيرها.

نشرة المرأة والمنوعات

دراسة تكشف منافع ومخاطر عقاقير خفض الوزن.. ضررها أكثر من نفعها

بعد انتشارها .. دراسة تكشف مخاطر حقن التخسيس على الجسم

الحصبة تحولت وباء .. قلق في المغرب وعودة للتعليم عن بعد

متعملهاش عصير.. استخدام الطماطم الطرية "المفعصة" تصيبك بمشكلات صحية

كارثة .. ما العلاقة بين تنظيف الفم والإصابة بالسكتة الدماغية؟

في الثلاجة أو الفريزر.. طرق ناجحة لتخزين القرنبيط لفترات طويلة