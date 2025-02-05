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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

منهم أم و3 أبناء.. خريجو مبادرات «مصر الرقمية» يروون تجربتهم لـ رئيس الوزراء

مبادرات مصر الرقمية
مبادرات مصر الرقمية
قسم الأخبار

أم مصرية لديها من الأبناء ثلاثة ، التقاهم رئيس الوزراء خلال جولة بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة ،في مراحل دراسية مختلفة، ابتدائى واعدادى وثانوى جميعهم التحقوا في مختلف المبادرات التي تندرج ضمن مبادرة أجيال مصر الرقمية.


وروت الأم قصتها أمام رئيس الوزراء ، قائلة : التحقت في البرنامج التدريبي المتخصص في التسويق الرقمي ضمن مبادرة رواد مصر الرقمية، بما مكننى من زيادة نسبة المبيعات في شركتها، كما التحق أبنائي بمبادرتي "براعم مصر الرقمية" و"أشبال مصر الرقمية".


وأوضحت إحدى خريجات مبادرة "أشبال مصر الرقمية" كيف ساعدتها المبادرة فى تطوير مهاراتها وصقلها بالخبرات اللازمة التى دعمت قدرتها فى التحصيل الدراسى خلال دراستها الحالية بكلية الفنون الرقمية فى جامعة مصر للمعلوماتية.

كما تناول أحد خريجى مبادرة "أشبال مصر الرقمية" تجربته؛ حيث حصل على منحة للسفر للولايات المتحدة الأمريكية نتيجة لتفوقه بالمبادرة.


كما التقى رئيس مجلس الوزراء بنماذج من خريجى مدرسة we  للتكنولوجيا التطبيقية التي أطلقتها الشركة المصرية للاتصالات "WE"، تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث يحصل الخريجون على شهادة الدبلوم الفني لمدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تؤهلهم لسوق العمل، وكذلك الالتحاق بالكليات التكنولوجية ومعاهد وكليات التعليم الصناعى، وكليات الهندسة بعد اجتياز اختبار المعادلة، كما يحصلون على شهادة أكاديمية معتمدة دولياً من Pearson، بالإضافة إلى شهادة خبرة من الشركة المصرية للاتصالات وشهادات مهنية من الشركات المتخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
 

رئيس الوزراء مصر الرقمية مبادرة أجيال مصر الرقمية

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