نشرة الفن |طلاق شيماء سيف ونقل والدة شيرين عبدالوهاب للمستشفى

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المحلية والعالمية نستعرض أبرزها في السطور التالية ..

نقل والدة شيرين عبد الوهاب إلى المستشفى

أعلن شقيق الفنانة شيرين عبدالوهاب، نقل والدته إلى المستشفى بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة.

طلاق شيماء سيف

أعلنت الفنانة شيماء سيف انفصالها عن زوجها كارتر بعد زواج دام نحو 6 سنوات، وذلك عبر منشور على حسابها بموقع إنستجرام.

أوليفيا وسابرينا كاربنتر تتجاوزان خلافهما وتتبادلان العناق الغرامي

بعد أربع سنوات من الشائعات حول مثلث الحب الذي جمعهما مع جوشوا باسات، شهد حفل توزيع جوائز الغرامي 2025 لحظة ودية بين أوليفيا رودريغو وسابرينا كاربنتر، مما أثار تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي