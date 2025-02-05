تفاصيل حبس سيدة لاتهامهما بالنصب على المواطنين والاستيلاء على 3 ملايين جنيه

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح روض الفرج، تجديد حبس ربة منزل وذلك 45 يوما على ذمة التحقيق، متهمة بالنصب على عدد من المواطنين، والاستيلاء منهم على مبلغ 3 ملايين جنيه بدعوى استثمارها في مجال الاتجار بالملابس والأجهزة الإلكترونية بمنطقتي السلام وروض الفرج.





تفاصيل الواقعة..





كانت مباحث قسم شرطة روض الفرج، تلقت بلاغات متعددة من عدد من المواطنين يفيدون فيها بقيام سيدة بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبلغ 3 ملايين جنيه بزعم توظيفها في الاتجار بالملابس إلا أنها لم ترد الأموال وهربت.





وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الوقائع، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.