صرخات استغاثة.. انتشال طفلين من تحت أنقاض مخيم جنين بعد حصارهما ليومين|شاهد

كشف شبكة سكاي نيوز عربية، أن طواقم الإغاثة في الضفة الغربية المحتلة تمكنت من انتشال طفلين من تحت الأنقاض في مخيم جنين الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي غاشم منذ حوالي أسبوعين.

وأوضحت أن الطفلين ظلا محاصرين لمدة يومين تحت الأنقاض، وذكرت إدارة الدفاع المدني إنه "تم إطلاق عملية بحث بعد سماع صرخات استغاثة من مبنى منهار".

شاهد الفيديو:

ومازالت قوات الإنقاذ تبحث عن والدة الطفلين وطفل آخر.

وفي نفس السياق، تمكنت طواقم الإنقاذ في دفاع مدني جنين، مساء الثلاثاء، من إخلاء شاب مصاب في البناية المهدمة بحارة الدمج في مخيم جنين.

وأوضح الدفاع المدني في بيان له، أنه تم إخلاء الشاب من خلال حفر نفق للوصول إلى المحاصرين في المنزل المهدوم، لغياب الآلات اللازمة لذلك بسبب كمية الدمار الكبيرة في شوارع المخيم وطرقه وعند مداخله.