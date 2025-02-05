محتجون يستقبلون نتنياهو أمام البيت الأبيض بأيادٍ مُلطخة بالدمــ.ـاء |شاهد

استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في واشنطن بمظاهرة احتجاجية نظّمها أمريكيون لدعم الفلسطينيين، رافعين الأعلام الفلسطينية، بالقرب من البيت الأبيض.

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن المشاركين في المظاهرة عرضوا صورًا لنتنياهو، تُظهر يديه ملطخة بالدماء، إشارة إلى المجازر التي ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة على مدار 15 شهرًا، استشهد خلالها ما يقرب من 50 ألف فلسطيني.

وجاءت المظاهرة ضمن معرض رينويك، وهو جزء من متحف سميثسونيان للفنون الأمريكية في واشنطن العاصمة بالقرب من البيت الأبيض.

وفي وقت من اليوم الأربعاء وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض، وبدأ اجتماعه مع دونالد ترامب، كأول مسئول أجنبي يجلس مع الرئيس الأمريكي السابع والأربعين منذ تنصيبه في 20 يناير الماضي.