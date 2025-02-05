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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انهيار طوابق عمارة سكنية بالمحلة ومحافظ الغربية يأمر بإزالتها

العمارة سكنية بالمحلة
العمارة سكنية بالمحلة
الغربية أحمد علي

شهدت منطقة المنشية الجديدة بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية منذ قليل انهيار جزئي بعمارة سكنية مكونة من 7 طوابق وميلها بمقدار أكثر من 120 سم جراء أعمال حفر وبناء أجراها مقاول بجوارها الأمر الذي أثار حفيظة المواطنين وإصابهم بحالة من الفزع والرعب خشية تعرض حياتهم للخطر الموت .

في المقابل دفعت الأجهزه الامنيه والتنفيذية بكردون أمني بمحيط العمارة السكنية المنكوبة  فضلا عن اخلاؤها بالكامل من السكان وأكثر من 5 منازل حفاظا على ارواح المارة والمواطنين القاطنين بذات المنطقة السكنية .

في المقابل اصدر اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية توجيهاته الي الدكتور محمود عيسي نائب المحافظ بسرعه الإنتقال إلي موقع حادث انهيار العمارة السكنية للوقوف على آخر تطوراته.

كما وجه محافظ الغربية في تعليماته الي المحاسب احمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة بتشكيل لجنة من الرقابة والمتابعة بالتنسيق مع الإدارة الهندسية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
كما أمر محافظ الغربية بالدفع بمقاول الهدد مصطفي الغباري لدفع بمعداته وإزالة العمارة السكنية حتي سطح الأرض حفاظا على سلامة المواطنين .

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد بانهيار جزئي بعمارة سكنية مكونة من 7 طوابق بنطاق دائرة القسم .

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات الأمن من الشرطة السرية والنظامية الي مكان الحادث.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق في الواقعة.

المحلة محافظ الغربية انهيار عمارة سكنية منزل اخلاء سكان

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