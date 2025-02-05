ضبط مقاول لتسببه في انهيار عمارة سكنية بسبب أعمال حفر بالمحلة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، منذ قليل، من ضبط مقاول لتسببه في انهيار عمارة سكنية مكونة من 7 طوابق بسبب أعمال حفر وتعريض حياة المواطنين للخطر، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

كانت منطقة المنشية الجديدة بمدينة المحلة الكبرى شهدت، منذ قليل، انهيارا جزئيا بعمارة سكنية مكونة من 7 طوابق وميلها بمقدار أكثر من 120 سم جراء أعمال حفر وبناء أجراها مقاول بجوارها، الأمر الذي أثار حفيظة المواطنين وأصابهم بحالة من الفزع والرعب خشية تعرض حياتهم للخطر الموت.

في المقابل، دفعت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بكردون أمني بمحيط العمارة السكنية المنكوبة، فضلا عن إخلائها بالكامل من السكان وأكثر من 5 منازل حفاظا على أرواح المارة والمواطنين القاطنين بذات المنطقة السكنية.

في المقابل، أصدر اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، توجيهاته إلى الدكتور محمود عيسى، نائب المحافظ، بسرعة الانتقال إلى موقع حادث انهيار العمارة السكنية للوقوف على آخر تطوراته.

كما وجه محافظ الغربية في تعليماته إلى المحاسب أحمد المغاوري، رئيس حي ثان المحلة، بتشكيل لجنة من الرقابة والمتابعة بالتنسيق مع الإدارة الهندسية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كما أمر محافظ الغربية بالدفع بمقاول الهدد مصطفى الغباري لدفع بمعداته وإزالة العمارة السكنية حتى سطح الأرض حفاظا على سلامة المواطنين.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بانهيار جزئي بعمارة سكنية مكونة من 7 طوابق بنطاق دائرة القسم.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات الأمن من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق في الواقعة.